8 Alasan Mengapa Seseorang Kesulitan Menghadapi Perubahan, Bahkan Saat Dirinya Menginginkannya Menurut Psikologi

seseorang yang kesulitan menghadapi perubahan. (Magnific)

JawaPos.com - Hampir setiap orang pernah berkata kepada dirinya sendiri, "Aku ingin berubah." Mungkin ingin hidup lebih sehat, berhenti menunda pekerjaan, mengakhiri hubungan yang tidak sehat, atau memulai karier baru. Namun kenyataannya, keinginan untuk berubah sering kali tidak cukup untuk membuat perubahan benar-benar terjadi.



Fenomena ini bukan berarti seseorang malas, lemah, atau tidak memiliki tekad. Dalam psikologi, perubahan perilaku merupakan proses yang kompleks karena melibatkan emosi, kebiasaan, cara kerja otak, pengalaman masa lalu, hingga lingkungan sosial. Bahkan ketika seseorang sudah sadar bahwa perubahan akan membawa manfaat, dirinya tetap bisa merasa takut, ragu, atau kembali pada kebiasaan lama.



Mengapa hal tersebut bisa terjadi?



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (27/7), terdapat delapan alasan utama menurut psikologi.



1. Otak Lebih Menyukai Hal yang Familiar daripada Hal yang Baru



Salah satu alasan terbesar seseorang sulit berubah adalah karena otak manusia dirancang untuk menghemat energi. Kebiasaan yang sudah dilakukan berulang kali akan menjadi otomatis sehingga tidak membutuhkan banyak usaha mental.



Ketika seseorang mencoba mengubah rutinitas, otak harus membangun jalur saraf (neural pathways) yang baru. Proses ini membutuhkan energi, konsentrasi, dan waktu yang lebih besar dibanding mempertahankan kebiasaan lama.



Akibatnya, meskipun seseorang ingin berubah, otaknya akan terus "mengajak" kembali ke pola yang sudah dikenal karena terasa lebih aman dan nyaman.



Contoh:

Seseorang ingin mulai olahraga setiap pagi. Namun ketika alarm berbunyi, tubuhnya secara otomatis memilih kembali tidur karena itulah pola yang sudah berlangsung bertahun-tahun.



2. Takut Menghadapi Ketidakpastian



Psikologi menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari ketidakpastian. Perubahan selalu membawa risiko karena hasil akhirnya belum diketahui.



Walaupun kondisi saat ini kurang menyenangkan, seseorang sering kali tetap bertahan karena sudah mengetahui apa yang akan dihadapi setiap hari. Sebaliknya, perubahan membuka kemungkinan gagal, ditolak, atau kecewa.



Fenomena ini disebut sebagai uncertainty avoidance, yaitu kecenderungan manusia memilih situasi yang dapat diprediksi daripada situasi yang penuh ketidakjelasan.



Contoh:

Seseorang ingin pindah pekerjaan karena lingkungan kerjanya tidak sehat. Namun ia terus menunda melamar pekerjaan baru karena takut mendapatkan tempat yang justru lebih buruk.



3. Kebiasaan Lama Sudah Menjadi Identitas Diri



Menurut teori identitas dalam psikologi, perilaku seseorang sering kali berkaitan dengan cara ia memandang dirinya sendiri.



Jika seseorang terus berkata,



"Aku memang pemalas."

"Aku memang tidak disiplin."

"Aku memang tidak pandai berbicara."



Maka perubahan akan terasa seperti ancaman terhadap identitas yang selama ini ia yakini.



Padahal, identitas bukanlah sesuatu yang tetap. Cara seseorang melihat dirinya dapat berubah melalui pengalaman dan kebiasaan baru yang dilakukan secara konsisten.



Karena itu, perubahan sering kali lebih berhasil ketika seseorang mulai mengubah cara ia mendefinisikan dirinya, bukan hanya mengubah perilakunya.



4. Takut Gagal Membuat Seseorang Tidak Memulai



Banyak orang mengira hambatan terbesar dalam perubahan adalah kemalasan. Padahal, sering kali yang terjadi adalah rasa takut gagal.



Dalam psikologi, kegagalan dapat memunculkan rasa malu, kecewa, bahkan menurunkan harga diri. Untuk menghindari perasaan tersebut, seseorang lebih memilih tidak memulai sama sekali.



Ironisnya, tidak mencoba terasa lebih aman dibanding mencoba lalu gagal.



Misalnya seseorang ingin membuka usaha. Ia sudah memiliki modal, ide, bahkan dukuran keluarga. Namun karena terus membayangkan kemungkinan bangkrut, akhirnya rencana tersebut tidak pernah dijalankan.



5. Lingkungan Tidak Mendukung Proses Perubahan



Perubahan bukan hanya dipengaruhi oleh niat pribadi, tetapi juga oleh lingkungan.



Teori psikologi sosial menjelaskan bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh norma kelompok di sekitarnya. Jika lingkungan tetap mempertahankan kebiasaan lama, maka seseorang akan lebih sulit berubah.



Misalnya:



Teman-teman selalu mengajak begadang.

Keluarga terbiasa makan makanan tidak sehat.

Rekan kerja menormalisasi budaya menunda pekerjaan.



Lingkungan seperti ini membuat seseorang harus mengeluarkan usaha dua kali lebih besar untuk mempertahankan perubahan.



Sebaliknya, berada di lingkungan yang mendukung dapat mempercepat terbentuknya kebiasaan baru.



6. Terlalu Fokus pada Hasil, Bukan Proses



Kesalahan umum lainnya adalah menginginkan perubahan secara instan.



Seseorang berharap:



Berat badan turun dalam dua minggu.

Langsung percaya diri setelah membaca satu buku.

Menjadi produktif hanya dalam beberapa hari.



Ketika hasil tersebut tidak muncul dengan cepat, motivasi mulai menurun.



Dalam psikologi perilaku, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih efektif dibanding perubahan besar yang hanya berlangsung sebentar.



Kemajuan sedikit demi sedikit lebih mudah dipertahankan daripada perubahan drastis yang menguras energi.



7. Pengalaman Masa Lalu Membentuk Keyakinan Negatif



Pengalaman buruk di masa lalu dapat menciptakan keyakinan bahwa perubahan tidak akan berhasil.



Misalnya seseorang pernah berkali-kali gagal diet, gagal membangun bisnis, atau gagal mempertahankan hubungan.



Pengalaman tersebut dapat memunculkan learned helplessness, yaitu kondisi ketika seseorang merasa usahanya tidak akan mengubah keadaan meskipun sebenarnya peluang keberhasilan masih ada.



Akibatnya, sebelum mencoba pun ia sudah yakin akan gagal.



Padahal, kegagalan sebelumnya belum tentu menentukan hasil di masa depan karena kondisi, pengalaman, dan kemampuan seseorang dapat berkembang.



8. Perubahan Memerlukan Regulasi Emosi, Bukan Sekadar Motivasi



Motivasi sering dianggap sebagai kunci perubahan. Padahal motivasi bersifat naik turun.



Yang lebih penting adalah kemampuan mengelola emosi ketika menghadapi rasa bosan, stres, cemas, atau kecewa.



Seseorang yang mampu mengatur emosinya akan tetap menjalankan kebiasaan baru meskipun sedang tidak bersemangat.



Sebaliknya, jika hanya mengandalkan motivasi, perubahan akan berhenti begitu semangat mulai menurun.



Inilah sebabnya banyak psikolog menekankan pentingnya disiplin, konsistensi, serta kemampuan mengelola emosi dibanding hanya mencari motivasi setiap hari.



Bagaimana Agar Perubahan Menjadi Lebih Mudah?



Memahami penyebab kesulitan berubah merupakan langkah pertama. Setelah itu, beberapa strategi berikut dapat membantu:



Mulailah dari perubahan yang kecil dan realistis.

Fokus pada konsistensi, bukan kesempurnaan.

Ubah lingkungan agar mendukung tujuan Anda.

Bangun identitas baru, misalnya dengan berkata, "Saya adalah orang yang sedang belajar hidup sehat."

Jangan menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa Anda tidak mampu, tetapi sebagai bagian dari proses belajar.

Berikan penghargaan pada setiap kemajuan sekecil apa pun.



Perubahan yang bertahan lama biasanya bukan hasil dari satu keputusan besar, melainkan akumulasi dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali.



Kesimpulan



Kesulitan menghadapi perubahan bukan berarti seseorang tidak memiliki kemauan. Dalam perspektif psikologi, perubahan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti cara kerja otak, rasa takut terhadap ketidakpastian, identitas diri, pengalaman masa lalu, pengaruh lingkungan, hingga kemampuan mengelola emosi.



Memahami faktor-faktor tersebut membantu kita melihat bahwa perubahan adalah proses, bukan peristiwa yang terjadi dalam semalam. Dengan kesabaran, konsistensi, dan strategi yang tepat, setiap orang memiliki peluang untuk membangun kebiasaan baru dan menjalani kehidupan yang lebih baik.



