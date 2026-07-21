Pelapor Penculikan Atlet Golf Jesslyn Wijaya Mendadak Cabut Laporan, Polisi Tetap Lanjutkan Penyelidikan

JawaPos.com - Perkembangan terbaru kasus dugaan penculikan yang menimpa atlet golf putri Indonesia, Jesslyn Wijaya Lay, memasuki babak baru. Meski sang pelapor berinisial NA telah mengajukan surat pencabutan laporan secara resmi, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menegaskan tidak akan menghentikan proses penyelidikan demi memastikan keselamatan korban.

Polisi memilih terus melacak keberadaan dan kondisi Jesslyn sampai ada kepastian hukum serta jaminan keselamatan penuh, mengingat indikasi awal ialah penculikan.

Pelapor Mengaku Bukan Keluarga dan Tak Lihat Langsung Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra, mengungkapkan bahwa pelapor berinisial NA yang merupakan teman dari Jesslyn mendatangi pihak kepolisian pada Minggu lalu untuk mencabut laporannya.

"Pada hari Minggu kemarin juga sudah meminta dengan secara tertulis melayangkan pencabutan karena yang bersangkutan merasa bukan keluarga dan tidak melihat langsung," ujar AKBP Roby, Selasa (21/7).

Meski begitu, pihak kepolisian menetapkan sikap tegas untuk tidak serta-merta menutup perkara. Kepolisian fokus memastikan bahwa insiden ini benar-benar steril dari tindak pidana lain atau ancaman terhadap korban.

"Namun kami dari Polres Metro Jakarta Pusat, dari Satreskrim dan juga dari Unit Sat Perlindungan Perempuan dan Anak, masih belum menghentikan penyelidikan sampai dengan dapat memastikan keamanan dan keselamatan korban," tegas Roby.

Terdeteksi Terbang ke Kuala Lumpur Bersama Kerabat Berdasarkan hasil penelusuran manifes penerbangan dan rangkaian penyelidikan, polisi menemukan jejak pergerakan Jesslyn usai insiden dugaan penyergapan di sebuah restoran kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Senin (13/7) malam.

Sehari setelah kejadian, yakni pada 14 Juli 2026, Jesslyn diketahui telah meninggalkan Indonesia melalui Semarang menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Ia bertolak bersama dua orang lain yang teridentifikasi masih memiliki hubungan keluarga.