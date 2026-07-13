Cuaca Panas Bikin Khawatir Bau Badan? Coba Konsumsi 5 Makanan Ini

JawaPos.com - Bau badan merupakan hal yang umum terjadi, terutama ketika suhu udara meningkat dan tubuh lebih banyak mengeluarkan keringat. Kondisi ini dapat dialami siapa saja, bahkan oleh orang yang sudah menjaga kebersihan tubuh dengan baik.

Penggunaan deodoran atau produk antiperspiran memang dapat membantu mengurangi bau untuk sementara waktu. Namun, aroma tubuh terkadang bisa kembali muncul setelah beraktivitas sepanjang hari.

Selain menjaga kebersihan, pilihan makanan yang dikonsumsi juga dipercaya dapat berperan dalam membantu menjaga kesegaran tubuh. Beberapa jenis makanan mengandung nutrisi yang dapat mendukung keseimbangan tubuh dari dalam.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima makanan yang disebut dapat membantu mengurangi bau badan, terutama saat harus beraktivitas di tengah cuaca panas.

1. Buah citrus

Buah citrus seperti jeruk dan lemon sangat menyegarkan serta kaya akan Vitamin C.

Nutrisi penting ini mengendalikan kelenjar keringat dan mengurangi bau badan.

Minumlah segelas jus jeruk untuk bantu mengatur bau badan.

2. Sayuran hijau