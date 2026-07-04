Perlu Dihindari, 7 Kesalahan Fatal Ini Jadi Penyebab Bau Badan

JawaPos.com – Bau badan terkadang tetap muncul meski seseorang merasa sudah menjaga kebersihan diri dengan baik.

Mandi secara rutin, menggunakan deodoran, hingga mengenakan pakaian bersih ternyata tidak selalu cukup untuk mencegah masalah tersebut.

Dalam banyak kasus, bau badan bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya kebersihan, melainkan karena kebiasaan perawatan tubuh yang kurang tepat.

Mengutip English Jagran, berikut tujuh kesalahan yang tanpa disadari dapat memicu atau memperparah bau badan.

Baca Juga:7 Kesalahan Kebersihan yang Sering Dilakukan Tanpa Sadar dan Membuat Bau Badan Semakin Menyengat

1. Sabun berbahan kimia keras

Hindari penggunaan sabun antibakteri yang keras pada ketiak karena dapat mengganggu mikrobioma kulit.

Sebaliknya, bersihkan area tersebut sekali sehari dengan pembersih yang lembut dan hindari scrub keras.

Pendekatan yang lembut ini menjaga keseimbangan bakteri baik dan jahat, mencegah pertumbuhan berlebih mikroba penyebab bau badan.

2. Melewatkan eksfoliasi