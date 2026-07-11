7 Kebiasaan yang Tanpa Disadari Bisa Memicu Bau Badan

ilustrasi bau badan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Bau badan dapat muncul tanpa disadari, bahkan ketika seseorang merasa sudah menjaga kebersihan diri dengan baik. Mandi secara rutin, menggunakan deodoran, hingga mengenakan pakaian bersih ternyata tidak selalu cukup untuk mencegah masalah tersebut.
Dalam banyak kasus, bau badan bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya kebersihan, tetapi juga dipicu oleh kebiasaan atau cara merawat tubuh yang kurang tepat. Karena itu, penting untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memperburuk aroma tubuh.
Mengutip English Jagran, berikut tujuh kesalahan yang sebaiknya dihindari agar bau badan tidak semakin parah.
1. Sabun berbahan kimia keras
Hindari penggunaan sabun antibakteri yang keras pada ketiak karena dapat mengganggu mikrobioma kulit.
Sebaliknya, bersihkan area tersebut sekali sehari dengan pembersih yang lembut dan hindari scrub keras.
Pendekatan yang lembut ini menjaga keseimbangan bakteri baik dan jahat, mencegah pertumbuhan berlebih mikroba penyebab bau badan.
2. Melewatkan eksfoliasi
Keseimbangan adalah kuncinya. Meskipun eksfoliasi berlebihan berbahaya, menghindarinya sama sekali dapat menyebabkan penumpukan sel kulit mati, residu produk, dan keringat sehingga menjadi tempat berkembang biaknya bakteri.
Sebaliknya, lakukan eksfoliasi sekali atau dua kali seminggu dengan produk yang lembut untuk mencegah pori-pori tersumbat dan menjaga ketiak tetap sehat.
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