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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 05.29 WIB

Kulit Lebih Lembut dan Terawat, Kenali 5 Khasiat Minyak Almond

ilustrasi minyak almond untuk kulit. (freepik) - Image

ilustrasi minyak almond untuk kulit. (freepik)

JawaPos.com - Minyak almond dikenal sebagai salah satu bahan alami yang banyak digunakan dalam perawatan kulit berkat kandungan nutrisinya yang melimpah.

Minyak ini mampu membantu menjaga kelembapan kulit, membuatnya terasa lebih lembut, halus, dan tampak sehat.

Kandungan vitamin E, antioksidan, serta asam lemak esensial di dalamnya berperan dalam mendukung kesehatan kulit.

Bagi pemilik kulit sensitif, minyak almond juga dipercaya memiliki sifat menenangkan yang dapat membantu mengurangi kemerahan dan rasa tidak nyaman akibat iritasi.

Selain itu, penggunaannya secara rutin dapat membantu menyamarkan tampilan bekas luka dan stretch mark, sekaligus mendukung perbaikan tekstur kulit.

Minyak almond juga kerap dimanfaatkan sebagai pembersih makeup alami serta membantu merawat kulit yang mengalami masalah seperti psoriasis dan eksim.

Dikutip dari English Jagran, berikut lima manfaat minyak almond yang dapat mendukung kesehatan kulit.

1. Melembapkan kulit

Kaya akan vitamin E, minyak almond mudah diserap, menghidrasi kulit, mempertahankan kelembapan, mengurangi kekeringan, dan melembutkan kapalan.

2. Kulit bercahaya

Editor: Setyo Adi Nugroho
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