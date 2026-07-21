Tak Hanya Skincare, 5 Buah Ini Dapat Membantu Menjaga Elastisitas Kulit

ilustrasi buah-buahan kaya kolagen untuk kesehatan kulit. (Freepik)
JawaPos.com – Menjaga kesehatan kulit tidak hanya bergantung pada penggunaan produk perawatan, tetapi juga dipengaruhi oleh pola makan sehari-hari. Rutinitas skincare memang berperan penting, namun asupan nutrisi yang seimbang turut membantu menjaga kulit tetap sehat, kenyal, dan bercahaya.
Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memperbanyak konsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin dan nutrisi pendukung pembentukan kolagen.
Kolagen merupakan protein penting yang berperan dalam menjaga elastisitas serta kelembutan kulit. Sebaliknya, konsumsi makanan tinggi lemak dan terlalu pedas secara berlebihan sebaiknya dibatasi sebagai bagian dari pola makan yang lebih sehat.
Mengutip laporan NDTV, berikut lima buah yang dapat membantu mendukung produksi kolagen sehingga kulit tetap sehat, lembut, dan tampak lebih segar.
1. Buah beri
Semua buah beri seperti stroberi, blackberry, rasberi, blueberry mengandung vitamin C dalam jumlah signifikan, yang memiliki khasiat luar biasa bagi kulit.
Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa buah-buahan ini mengandung asam ellagic, yang melindungi dari kerusakan akibat sinar UV.
2. Jeruk
Jeruk mengandung vitamin C, yang bantu membersihkan kulit dari noda bekas jerawat dan menjaganya tetap sehat.
Jeruk melindungi kulit Anda dari kerusakan akibat paparan polusi dan sinar matahari yang terus-menerus.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026