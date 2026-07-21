Tak Hanya Skincare, 5 Buah Ini Dapat Membantu Menjaga Elastisitas Kulit

JawaPos.com – Menjaga kesehatan kulit tidak hanya bergantung pada penggunaan produk perawatan, tetapi juga dipengaruhi oleh pola makan sehari-hari. Rutinitas skincare memang berperan penting, namun asupan nutrisi yang seimbang turut membantu menjaga kulit tetap sehat, kenyal, dan bercahaya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memperbanyak konsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin dan nutrisi pendukung pembentukan kolagen.

Kolagen merupakan protein penting yang berperan dalam menjaga elastisitas serta kelembutan kulit. Sebaliknya, konsumsi makanan tinggi lemak dan terlalu pedas secara berlebihan sebaiknya dibatasi sebagai bagian dari pola makan yang lebih sehat.

Mengutip laporan NDTV, berikut lima buah yang dapat membantu mendukung produksi kolagen sehingga kulit tetap sehat, lembut, dan tampak lebih segar.

1. Buah beri

Semua buah beri seperti stroberi, blackberry, rasberi, blueberry mengandung vitamin C dalam jumlah signifikan, yang memiliki khasiat luar biasa bagi kulit.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa buah-buahan ini mengandung asam ellagic, yang melindungi dari kerusakan akibat sinar UV.

2. Jeruk

Jeruk mengandung vitamin C, yang bantu membersihkan kulit dari noda bekas jerawat dan menjaganya tetap sehat.