Usus Lebih Sehat, Ini 9 Makanan Kaya Serat yang Wajib Masuk Menu Harian

ilustrasi makanan tinggi serat. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Sembelit merupakan salah satu gangguan pencernaan yang cukup umum dan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman saat beraktivitas. Salah satu cara alami untuk membantu mengatasinya adalah dengan memperbanyak asupan makanan yang kaya serat.
Serat berperan penting dalam melancarkan proses pencernaan karena membantu meningkatkan volume feses sehingga lebih mudah dikeluarkan. Selain mendukung buang air besar yang lebih teratur, konsumsi makanan tinggi serat juga bermanfaat untuk menjaga keseimbangan kadar gula darah dan kesehatan usus secara keseluruhan.
Dengan menerapkan pola makan yang lebih sehat dan memenuhi kebutuhan serat harian, risiko gangguan pencernaan seperti sembelit dapat berkurang sekaligus mendukung fungsi tubuh agar tetap optimal.
Mengutip laporan dari Healthshots, berikut sembilan jenis makanan tinggi serat yang dapat membantu meredakan sembelit sekaligus menjaga kesehatan sistem pencernaan.
1. Biji-bijian utuh
Biji-bijian utuh membantu pencernaan dan menyediakan vitamin serta mineral kaya serat.
Mengonsumsi makanan berserat tinggi dapat mengurangi sembelit.
2. Oat
Oat meredakan sembelit, melancarkan pencernaan, dan mengandung serat tak larut kaya kalsium, kalium, vitamin B kompleks, dan magnesium, yang bantu menjaga kadar gula darah.
Beta-gluten juga bantu menjaga pergerakan usus tetap teratur.
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