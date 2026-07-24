Jangan Asal Makan, Ini 7 Pilihan Makanan Terbaik Saat Demam

ilustrasi orang yang demam. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Saat mengalami demam, tubuh memerlukan asupan yang mampu menjaga cairan sekaligus memberikan nutrisi yang mudah diserap, bukan sekadar makanan dalam porsi besar.
Kondisi ini terjadi karena demam membuat metabolisme bekerja lebih cepat dan meningkatkan kehilangan cairan melalui keringat maupun pernapasan.
Oleh sebab itu, memilih makanan yang kaya air dan elektrolit dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh sekaligus mendukung proses pemulihan.
Dirangkum dari Health, berikut tujuh jenis makanan yang dapat membantu meredakan demam dan mempercepat pemulihan.
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1. Semangka
Menurut USDA, mengonsumsi buah-buahan dapat membantu menjaga hidrasi karena banyak di antaranya memiliki kandungan air yang tinggi dan elektrolit.
Semangka sangat menghidrasi karena mengandung sekitar 90 persen air.
Namun, beberapa buah mengandung lebih banyak gula alami. Semangka mengandung sekitar 10 g gula per porsi 150 g.
Selain itu, buah ini juga mengandung kalium dan magnesium, mineral yang membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit.
Berkat teksturnya yang lembut, semangka mudah dicerna dan biasanya tidak memberatkan perut, yang penting ketika nafsu makan berkurang selama sakit.
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