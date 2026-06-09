7 Kesalahan Outfit yang Membuat Anda Terlihat Ketinggalan Zaman

ilustrasi gaya pakaian wanita. Sumber foto: Freepik JawaPos.com - Mode dan penataan gaya lebih dari sekadar tren yang terus berkembang.

Terkadang, atas nama tren, banyak orang memilih pakaian atau aksesori yang ternyata membuat dirinya terlihat ketinggalan zaman atau kuno.

Faktanya mode adalah seni dan eksperimen, mengenal tipe tubuh, warna yang cocok, dan banyak hal lainnya.

Oleh karena itu, berikut tujuh kesalahan outfit yang membuat Anda terlihat ketinggalan zaman.

1. Pakaian berbentuk kotak

Siluet kebesaran sedang marak di media sosial, berkat tren fesyen jalanan.

Namun, orang sering melupakan aturan dasar fesyen yakni keseimbangan dan akhirnya terlihat seperti kotak tanpa bentuk.

Jadi, kuasai seni menyeimbangkan penampilan dengan menambahkan sentuhan struktur pada tampilan Anda, jaga agar penampilan tetap minimalis, padukan atasan longgar dengan bawahan yang pas badan.