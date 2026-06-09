Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 9 Juni 2026 | 20.17 WIB

7 Kesalahan Outfit yang Membuat Anda Terlihat Ketinggalan Zaman

Gambar utama - Image
ilustrasi gaya pakaian wanita. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Mode dan penataan gaya lebih dari sekadar tren yang terus berkembang.

Terkadang, atas nama tren, banyak orang memilih pakaian atau aksesori yang ternyata membuat dirinya terlihat ketinggalan zaman atau kuno.

Faktanya mode adalah seni dan eksperimen, mengenal tipe tubuh, warna yang cocok, dan banyak hal lainnya.

Oleh karena itu, berikut tujuh kesalahan outfit yang membuat Anda terlihat ketinggalan zaman.

1. Pakaian berbentuk kotak

Siluet kebesaran sedang marak di media sosial, berkat tren fesyen jalanan.

Namun, orang sering melupakan aturan dasar fesyen yakni keseimbangan dan akhirnya terlihat seperti kotak tanpa bentuk.

Jadi, kuasai seni menyeimbangkan penampilan dengan menambahkan sentuhan struktur pada tampilan Anda, jaga agar penampilan tetap minimalis, padukan atasan longgar dengan bawahan yang pas badan.

2. Cetakan tebal

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Outfit Giselle AESPA di Music Bank Tuai Perdebatan, Netizen Pertanyakan Konsep Fashion  - Image
Music & Movie

Outfit Giselle AESPA di Music Bank Tuai Perdebatan, Netizen Pertanyakan Konsep Fashion 

Senin, 18 Mei 2026 | 19.53 WIB

7 Tips Memilih Warna Outfit yang Sesuai Warna Kulit, Awas Jangan Sampai Salah Kostum! - Image
Lifestyle

7 Tips Memilih Warna Outfit yang Sesuai Warna Kulit, Awas Jangan Sampai Salah Kostum!

Rabu, 25 Maret 2026 | 19.18 WIB

4 Tips Matching Outfit Warna Pastel untuk Pria, Tampilan Pasti Elegan - Image
Lifestyle

4 Tips Matching Outfit Warna Pastel untuk Pria, Tampilan Pasti Elegan

Selasa, 24 Maret 2026 | 21.36 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

3

Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan

4

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

5

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

6

Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"

7

Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo? 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore