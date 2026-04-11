Gak Main-main! Hwasa Beri Hadiah Mobil dan Tas Mewah ke Stafnya, Alasannya Bikin Salfok

Hwasa menjadi bintang tamu di acara Salon Drip. (Instagram @teo.universe)

JawaPos.com - Hwasa kembali mencuri perhatian publik setelah mengungkapkan alasan di balik hadiah mewah yang ia berikan kepada stafnya.

Dalam penampilannya di acara web variety Salon Drip yang dirilis pada 7 April 2026, Hwasa berbicara jujur tentang hubungan dekatnya dengan tim yang telah lama bekerja bersamanya.

Saat berbincang dengan MC Jang Do Yeon, ia mengakui bahwa kedekatan tersebut membuatnya merasa lebih dari sekadar hubungan profesional.

Hwasa menjelaskan bahwa ia dan stafnya menjalani jadwal yang sama setiap hari, mulai dari latihan hingga berbagai aktivitas kerja lainnya.

Namun, ia menyadari bahwa dirinya mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan staf yang mendukungnya di balik layar.

Karena itu, ia merasa wajar untuk membalas kerja keras mereka dengan cara memberikan hadiah yang bernilai tinggi.

Menurutnya, tidak ada yang terasa sia-sia ketika memberikan sesuatu kepada orang-orang yang telah membantunya sampai di titik sekarang.

Melansir dari Allkpop, Hwasa juga mengungkapkan bahwa ia sering menghabiskan waktu bersama stafnya di luar pekerjaan seperti pergi ke pemandian air panas bersama.

Ia percaya bahwa pengalaman bersama di luar pekerjaan membantu mempererat hubungan dan membangun rasa kekeluargaan di antara mereka.

Sikap tulus Hwasa ini pun menuai banyak pujian dari publik yang melihatnya sebagai sosok yang menghargai kerja keras timnya dan memiliki empati yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya.