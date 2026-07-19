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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 19 Juli 2026 | 16.59 WIB

Kebahagiaan Tak Selalu Berasal dari Kekayaan, Ini 7 Kuncinya Menurut Ahli Psikologi

Kunci kebahagiaan hidup yang tak selalu tentang uang menurut psikologi (Dok. Freepik) - Image

Kunci kebahagiaan hidup yang tak selalu tentang uang menurut psikologi (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Banyak orang beranggapan bahwa memiliki banyak uang merupakan jalan utama untuk meraih kebahagiaan. Namun, para ahli psikologi menilai bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya ditentukan oleh kondisi finansial, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan yang lebih bermakna.

Kesejahteraan emosional, hubungan sosial yang sehat, serta cara seseorang memandang hidup disebut memiliki peran yang jauh lebih besar dalam membangun rasa bahagia yang bertahan lama. Karena itu, mengukur kebahagiaan hanya dari jumlah harta yang dimiliki dinilai kurang tepat.

Apabila selama ini kebahagiaan selalu dikaitkan dengan kekayaan, ada baiknya mulai melihatnya dari sudut pandang psikologi yang lebih menyeluruh. Dengan begitu, seseorang dapat memahami bahwa rasa bahagia dapat tumbuh dari banyak hal sederhana yang tidak selalu berkaitan dengan materi.

Mengutip laporan dari geediting.com yang dipublikasikan, terdapat tujuh faktor utama yang disebut para ahli psikologi sebagai kunci untuk menjalani hidup yang lebih bahagia, dan semuanya tidak semata-mata bergantung pada uang.

1. Pentingnya hubungan sosial yang kuat

Berdasarkan studi panjang Harvard selama 80 tahun, hubungan sosial yang kuat terbukti menjadi prediktor terbesar dari kehidupan yang bahagia dan sehat. Kualitas hubungan ternyata jauh lebih penting daripada kuantitas, dimana beberapa teman dekat yang memiliki hubungan mendalam lebih berharga dibandingkan ratusan kenalan biasa.

Memiliki orang-orang yang benar-benar memahami, merayakan keberhasilan, dan mendukung saat masa sulit adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Jika kamu merasa kurang bahagia, mulailah dengan memperkuat hubungan yang ada, menghubungi teman lama, atau menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga.

2. Menemukan tujuan dan makna hidup

Bangun tidur dengan memiliki tujuan hidup yang jelas dapat mengubah segalanya dalam hidup kita. Riset menunjukkan bahwa orang-orang yang merasa hidupnya memiliki tujuan cenderung lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan.

Tujuan hidup tidak harus berarti mengubah dunia, bisa sesederhana menemukan kepuasan dalam pekerjaan, membesarkan keluarga, berkarya seni, atau membantu orang lain. Yang terpenting adalah melakukan sesuatu yang membuat hidup terasa memiliki arah dan makna.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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