Bukan Sekadar Masalah Penampilan, Ini 4 Cara Menghilangkan Ketombe

JawaPos.com - Ketombe sering kali dianggap hanya sebagai masalah penampilan. Padahal, kondisi ini dapat menjadi tanda bahwa keseimbangan kulit kepala sedang terganggu. Berbagai faktor dapat memicunya, mulai dari perubahan cuaca, produksi minyak berlebih, penggunaan produk perawatan rambut yang kurang sesuai, hingga pola makan dan kondisi kulit tertentu.

Kulit kepala memiliki ekosistem alami yang dipengaruhi oleh hormon, mikroorganisme, serta kebiasaan sehari-hari. Ketika keseimbangan tersebut terganggu, gejala seperti rasa gatal, kemerahan, dan munculnya serpihan putih pun mulai terlihat.

Sayangnya, banyak orang hanya berfokus menghilangkan ketombe yang tampak di permukaan tanpa mencari penyebab utamanya. Padahal, mengatasi akar masalah menjadi langkah penting agar ketombe tidak mudah muncul kembali.

Mengutip City Magazine, berikut empat cara sederhana namun efektif yang dapat membantu mengatasi ketombe sekaligus mencegahnya kambuh.

1. Bersihkan kulit kepala

Salah satu penyebab ketombe yang paling umum adalah penumpukan sel-sel mati, sisa produk, dan minyak.

Kulit kepala adalah jaringan hidup yang membutuhkan ruang untuk bernapas.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengangkat lapisan yang menyesakkan kulit.

Alih-alih pengelupasan yang agresif, pijatan lembut dengan sikat stimulasi bisa lebih efektif.