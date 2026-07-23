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Rabbany Wanadriani
Jumat, 24 Juli 2026 | 06.07 WIB

Terlalu Banyak Pikiran Negatif? Atasi dengan 5 Kebiasaan Ini

Ilustrasi orang yang merenung. (Freepik) - Image

Ilustrasi orang yang merenung. (Freepik)

JawaPos.com - Di era digital yang bergerak begitu cepat, paparan terhadap informasi dan situasi negatif semakin sulit dihindari. Tekanan pekerjaan, rasa cemas, hingga berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari kerap memengaruhi kondisi emosional seseorang.

Di tengah kemajuan teknologi, banyak orang justru mengabaikan pentingnya menjaga kesehatan mental melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana. Padahal, langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu mengubah cara pandang menjadi lebih positif dan membuat hidup terasa lebih seimbang.

Mengutip English Jagran, berikut lima cara sederhana yang dapat membantu mengalihkan perhatian dari pikiran negatif sekaligus meningkatkan rasa bahagia dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

1. Pernapasan dalam

Tarik napas selama 4 detik, tahan selama 4 detik, hembuskan napas selama 4 detik.

Ulangi sebanyak 5 kali. Teknik kuno ini, yang berakar pada yoga, menenangkan sistem saraf secara instan, menciptakan ruang mental untuk kejernihan.

2. Lakukan jalan-jalan singkat di alam

Ketika emosi negatif menguasai, Anda bisa berjalan-jalan singkat selama 10 menit di alam untuk menghirup udara segar, mengamati pepohonan, burung, dan lingkungan sekitar.

Ini nantinya dapat menyegarkan suasana hati dan pikiran Anda.

3. Berlatih menulis jurnal rasa syukur

Editor: Setyo Adi Nugroho
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