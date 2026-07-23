Terlalu Banyak Pikiran Negatif? Atasi dengan 5 Kebiasaan Ini

Ilustrasi orang yang merenung. (Freepik)
JawaPos.com - Di era digital yang bergerak begitu cepat, paparan terhadap informasi dan situasi negatif semakin sulit dihindari. Tekanan pekerjaan, rasa cemas, hingga berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari kerap memengaruhi kondisi emosional seseorang.
Di tengah kemajuan teknologi, banyak orang justru mengabaikan pentingnya menjaga kesehatan mental melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana. Padahal, langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu mengubah cara pandang menjadi lebih positif dan membuat hidup terasa lebih seimbang.
Mengutip English Jagran, berikut lima cara sederhana yang dapat membantu mengalihkan perhatian dari pikiran negatif sekaligus meningkatkan rasa bahagia dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
1. Pernapasan dalam
Tarik napas selama 4 detik, tahan selama 4 detik, hembuskan napas selama 4 detik.
Ulangi sebanyak 5 kali. Teknik kuno ini, yang berakar pada yoga, menenangkan sistem saraf secara instan, menciptakan ruang mental untuk kejernihan.
2. Lakukan jalan-jalan singkat di alam
Ketika emosi negatif menguasai, Anda bisa berjalan-jalan singkat selama 10 menit di alam untuk menghirup udara segar, mengamati pepohonan, burung, dan lingkungan sekitar.
Ini nantinya dapat menyegarkan suasana hati dan pikiran Anda.
3. Berlatih menulis jurnal rasa syukur
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral