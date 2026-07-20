6 Buah yang Baik untuk Kesehatan Rambut, Bantu Kurangi Kerusakan Secara Alami

JawaPos.com – Memiliki rambut yang kuat, sehat, dan berkilau menjadi dambaan banyak orang. Namun, perawatan dari luar saja sering kali belum cukup untuk menjaga kesehatan rambut secara optimal. Asupan nutrisi yang tepat juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan kekuatan rambut dari dalam.

Pola makan yang seimbang dengan kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan dapat membantu menutrisi folikel rambut, mengurangi risiko kerusakan, serta menjaga rambut tetap sehat. Oleh karena itu, memilih makanan yang kaya nutrisi menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung kesehatan rambut.

Mengutip ulasan dari Health, berikut enam jenis buah yang dikenal kaya akan nutrisi dan berpotensi membantu memperkuat rambut sekaligus membuatnya tampak lebih sehat dan berkilau.

1. Apel

Apel mengandung procyanidin B2, senyawa yang merangsang produksi keratin.

Ini membuat rambut lebih kuat dan lebih tahan terhadap kerusakan.

Ekstrak apel sering digunakan dalam suplemen untuk mencegah kerontokan rambut.

2. Buah beri

Blueberry, raspberry, blackberry, dan kismis kaya akan vitamin C dan antioksidan alami.