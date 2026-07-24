Misteri Ghost Month Bulan Ketujuh Tionghoa: Asal Usul, Tradisi, Mitos, dan Makna Budaya yang Bertahan Ribuan Tahun

Ilustrasi Tionghoa (TravelScape/magnific)
JawaPos.com - Setiap memasuki bulan ketujuh dalam kalender lunar Tionghoa, berbagai komunitas Tionghoa di Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, hingga Indonesia kembali menjalankan sebuah tradisi yang telah diwariskan selama ribuan tahun.
Tradisi tersebut dikenal sebagai Ghost Month atau Bulan Hantu, sebuah periode yang identik dengan penghormatan kepada leluhur dan berbagai ritual budaya yang masih dipertahankan hingga kini.
Dalam kepercayaan tradisional masyarakat Tionghoa, Ghost Month dipercaya sebagai masa ketika gerbang antara dunia manusia dan alam arwah terbuka sehingga roh-roh dapat kembali mengunjungi dunia.
Keyakinan tersebut kemudian melahirkan berbagai ritual penghormatan kepada leluhur, persembahan bagi arwah yang tidak memiliki keluarga, hingga sejumlah pantangan yang masih diyakini oleh sebagian masyarakat.
Meski demikian, penting dipahami bahwa kepercayaan tersebut merupakan bagian dari tradisi budaya dan kepercayaan rakyat yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.
Di balik kisah-kisah mistis yang sering dikaitkan dengan Ghost Month, terdapat sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai ajaran dan nilai budaya.
Tradisi ini bukan hanya berbicara mengenai dunia spiritual, tetapi juga mencerminkan penghormatan kepada leluhur, kepedulian terhadap sesama, serta upaya melestarikan warisan budaya yang telah bertahan lintas generasi.
Mari kita bahas secara lengkap seperti yang dirangkum dari kanal YouTube growth energy pada Jumat (24/07).
1. Apa Itu Ghost Month?
Ghost Month merupakan sebutan untuk bulan ketujuh dalam kalender lunar Tionghoa.
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