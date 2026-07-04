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Rabbany Wanadriani
Minggu, 5 Juli 2026 | 03.24 WIB

Selain Berpengaruh, Orang yang Lahir Pada 5 Bulan Ini Punya Aura Kuat

ilustrasi orang yang percaya diri. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi, terdapat bulan-bulan kelahiran tertentu yang dipercaya memberikan seseorang aura kuat serta kemampuan menonjol sebagai pemimpin yang karismatik dan berpengaruh.

Individu yang lahir pada periode tersebut diyakini memiliki bakat alami dalam memimpin sekaligus menginspirasi orang-orang di sekitarnya.

Berdasarkan prinsip astrologi, mereka umumnya digambarkan sebagai pribadi yang percaya diri, penuh pengaruh, dan memiliki semangat tinggi, seperti dikutip dari English Jagran.

1. Oktober

Orang yang lahir di bulan Oktober memiliki kekuatan unik yang menunjukkan pengaruh signifikan.

Dengan memanfaatkan kecerdasan emosional, pengamatan yang tajam, dan intuisi yang tinggi, orang-orang ini mampu mengungkap kebenaran mendalam.

Aura mereka berbicara sendiri dan kata-kata mereka terbukti berpengaruh bahkan ketika diam.

2. Januari

Orang yang lahir di bulan Januari adalah contoh terbaik dari semangat awal yang baru.

Mereka individu yang pantang menyerah, teguh, dan disiplin. Dorongan bawaan mereka adalah untuk mencapai yang terbaik melalui kerja keras dan keuletan.

Mereka sangat fokus dan sepenuhnya berkomitmen pada apa yang dikejar.

Juga, kelahiran Januari memiliki etos kerja dan loyalitas yang tinggi.

3. Agustus

Editor: Setyo Adi Nugroho
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