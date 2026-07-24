Bukan Sekadar Camilan, Kismis Ternyata Punya 4 Manfaat Luar Biasa

JawaPos.com - Kismis bukan sekadar camilan bercita rasa manis, tetapi juga mengandung berbagai nutrisi yang dapat mendukung kesehatan tubuh.

Buah kering ini memiliki kandungan serat, mineral, dan senyawa alami yang bermanfaat untuk membantu menjaga fungsi tubuh, mulai dari mendukung kesehatan jantung, melancarkan sistem pencernaan, hingga membantu memenuhi kebutuhan energi.

Dengan porsi yang tepat, kismis dapat menjadi pilihan camilan praktis yang bernilai gizi. Dikutip dari EatingWell, berikut empat manfaat yang bisa diperoleh dari kebiasaan mengonsumsi kismis setiap hari.

1. Menyediakan serat yang bermanfaat bagi usus

Ada alasan mengapa produsen sereal dan oatmeal menambahkan kismis ke produk mereka yakni kandungan serat.

Kismis mengandung 2 g serat per 1/4 cangkir. Mengonsumsi serat yang cukup mendukung kesehatan usus.

Kismis dapat menjadi cara yang bermanfaat untuk membantu mencapai asupan serat harian yang direkomendasikan yaitu 28–34 g total serat per hari.

2. Meningkatkan kadar zat besi

Zat besi merupakan bagian penting dari hemoglobin, yang membantu membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh.