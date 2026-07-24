Bukan Kurang Rajin, Bisa Jadi 7 Hal Ini Membuat Rumah Tetap Kotor

JawaPos.com - Membersihkan rumah secara rutin belum tentu membuat seluruh area benar-benar terbebas dari kotoran.

Tanpa disadari, beberapa kebiasaan saat bersih-bersih justru dapat mengurangi hasil pembersihan dan membuat debu, noda, maupun bakteri tetap menumpuk di berbagai sudut rumah.

Kesalahan kecil tersebut tidak hanya memengaruhi tampilan ruangan, tetapi juga dapat berdampak pada kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal.

Dikutip dari Martha Stewart, berikut tujuh kesalahan yang sering dilakukan saat membersihkan rumah sehingga hasilnya masih kurang maksimal.

1. Mencampur produk pembersih

Menggunakan beberapa produk pembersih sekaligus mungkin tampak memberikan hasil yang lebih baik.

Tetapi pada kenyataannya, hal itu dapat menyebabkan reaksi kimia berbahaya dan merusak permukaan.

Kesalahan paling umum yang dilakukan adalah mencampur pemutih dengan cuka, amonia, atau bahan pembersih lainnya.

Hal ini dapat melepaskan asap beracun dan merusak permukaan.