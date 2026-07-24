Bukan Kurang Rajin, Bisa Jadi 7 Hal Ini Membuat Rumah Tetap Kotor

ilustrasi orang yang membersihkan rumah. (freepik)
JawaPos.com - Membersihkan rumah secara rutin belum tentu membuat seluruh area benar-benar terbebas dari kotoran.
Tanpa disadari, beberapa kebiasaan saat bersih-bersih justru dapat mengurangi hasil pembersihan dan membuat debu, noda, maupun bakteri tetap menumpuk di berbagai sudut rumah.
Kesalahan kecil tersebut tidak hanya memengaruhi tampilan ruangan, tetapi juga dapat berdampak pada kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal.
Dikutip dari Martha Stewart, berikut tujuh kesalahan yang sering dilakukan saat membersihkan rumah sehingga hasilnya masih kurang maksimal.
Baca Juga:7 Alasan Mengapa Harus Memiliki "Rencana Keluar Rumah" Saat Lulus Perguruan Tinggi Menurut Psikologi
1. Mencampur produk pembersih
Menggunakan beberapa produk pembersih sekaligus mungkin tampak memberikan hasil yang lebih baik.
Tetapi pada kenyataannya, hal itu dapat menyebabkan reaksi kimia berbahaya dan merusak permukaan.
Kesalahan paling umum yang dilakukan adalah mencampur pemutih dengan cuka, amonia, atau bahan pembersih lainnya.
Hal ini dapat melepaskan asap beracun dan merusak permukaan.
Gunakan hanya satu jenis produk pembersih dalam satu waktu. Jika Anda mengganti produk, bilas permukaan dengan air terlebih dahulu hingga bersih.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan