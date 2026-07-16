Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 17 Juli 2026 | 02.54 WIB

Kulit Mengelupas hingga Terasa Kencang, Ini 4 Penyebab yang Sering Terjadi

ilustrasi kulit yang kering. Sumber foto: Depositphotos - Image

ilustrasi kulit yang kering. Sumber foto: Depositphotos

JawaPos.com - Munculnya bercak kering pada wajah dapat mengganggu penampilan karena membuat kulit terlihat kasar, kusam, dan kehilangan kelembapan alaminya. Kondisi ini juga sering disertai rasa kencang, bersisik, atau tidak nyaman pada permukaan kulit.

Ketika kulit tidak mampu mempertahankan kadar air dengan baik, garis halus, tekstur tidak merata, hingga beberapa masalah kulit lainnya dapat terlihat lebih jelas. Dalam kondisi tertentu, kulit kering juga dapat memperburuk keluhan seperti jerawat, perubahan warna kulit, atau kemerahan.

Berbagai faktor dapat menjadi pemicu munculnya bercak kering di wajah, mulai dari kebiasaan perawatan kulit hingga kondisi lingkungan yang memengaruhi kesehatan lapisan pelindung kulit.

Dilansir dari English Jagran, terdapat beberapa penyebab utama yang dapat membuat bercak kering muncul pada wajah. Berikut empat faktor yang perlu Anda ketahui.

1. Kelembaban rendah

Kelembapan rendah merupakan faktor utama penyebab kulit kering.

Udara kering menghilangkan kelembapan kulit, menyebabkan dehidrasi dan iritasi.

Saat kelembapan menurun, lapisan pelindung alami kulit melemah, menyebabkan kulit mengelupas.

Cuaca dingin, ruangan ber-AC, atau daerah dataran tinggi memperburuk masalah ini.

2. Dehidrasi

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Bukan Cuma Makan Banyak, Ini 6 Penyebab Berat Badan Mudah Bertambah - Image
Lifestyle

Bukan Cuma Makan Banyak, Ini 6 Penyebab Berat Badan Mudah Bertambah

Kamis, 16 Juli 2026 | 04.59 WIB

Sering Dikonsumsi, 5 Makanan Ini Ternyata Jadi Penyebab Rambut Rontok - Image
Lifestyle

Sering Dikonsumsi, 5 Makanan Ini Ternyata Jadi Penyebab Rambut Rontok

Kamis, 2 Juli 2026 | 22.41 WIB

Kebakaran Pergudangan di Jaktim, Bermula dari Asap Misterius Muncul dari Gudang Terkunci - Image
Jabodetabek

Kebakaran Pergudangan di Jaktim, Bermula dari Asap Misterius Muncul dari Gudang Terkunci

Selasa, 30 Juni 2026 | 22.18 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

3

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

4

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

7

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

8

Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!

9

MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan

10

Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore