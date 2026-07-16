Kulit Mengelupas hingga Terasa Kencang, Ini 4 Penyebab yang Sering Terjadi

ilustrasi kulit yang kering. Sumber foto: Depositphotos
JawaPos.com - Munculnya bercak kering pada wajah dapat mengganggu penampilan karena membuat kulit terlihat kasar, kusam, dan kehilangan kelembapan alaminya. Kondisi ini juga sering disertai rasa kencang, bersisik, atau tidak nyaman pada permukaan kulit.
Ketika kulit tidak mampu mempertahankan kadar air dengan baik, garis halus, tekstur tidak merata, hingga beberapa masalah kulit lainnya dapat terlihat lebih jelas. Dalam kondisi tertentu, kulit kering juga dapat memperburuk keluhan seperti jerawat, perubahan warna kulit, atau kemerahan.
Berbagai faktor dapat menjadi pemicu munculnya bercak kering di wajah, mulai dari kebiasaan perawatan kulit hingga kondisi lingkungan yang memengaruhi kesehatan lapisan pelindung kulit.
Dilansir dari English Jagran, terdapat beberapa penyebab utama yang dapat membuat bercak kering muncul pada wajah. Berikut empat faktor yang perlu Anda ketahui.
1. Kelembaban rendah
Kelembapan rendah merupakan faktor utama penyebab kulit kering.
Udara kering menghilangkan kelembapan kulit, menyebabkan dehidrasi dan iritasi.
Saat kelembapan menurun, lapisan pelindung alami kulit melemah, menyebabkan kulit mengelupas.
Cuaca dingin, ruangan ber-AC, atau daerah dataran tinggi memperburuk masalah ini.
2. Dehidrasi
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