Bukan Cuma Makan Banyak, Ini 6 Penyebab Berat Badan Mudah Bertambah

JawaPos.com - Menurunkan berat badan tidak hanya bergantung pada olahraga rutin atau konsumsi produk tertentu.

Terkadang, kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari justru dapat menghambat proses tersebut tanpa disadari.

Beberapa pola hidup tertentu diketahui dapat memengaruhi metabolisme, meningkatkan nafsu makan, hingga menyebabkan penumpukan lemak dalam tubuh.

Mengutip Times of India, berikut enam kebiasaan yang sering dianggap sepele tetapi dapat berkontribusi terhadap kenaikan berat badan.

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1. Melewatkan sarapan

Tidak sarapan dapat memperlambat metabolisme dan menyebabkan peningkatan rasa lapar di kemudian waktu.

Hal ini sering kali mengakibatkan makan berlebihan, terutama makanan berkalori tinggi.

Sarapan yang seimbang bantu menjaga kadar gula darah dan mencegah keinginan makan berlebihan.

2. Makan terlalu cepat