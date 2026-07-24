4 Tanda Tubuh Kekurangan Air Putih yang Sering Diabaikan

JawaPos.com - Menggunakan berbagai produk perawatan kulit tidak selalu cukup untuk mendapatkan kulit yang sehat dan segar.

Terkadang, penyebab kulit tampak kusam, kering, atau kurang bercahaya justru berasal dari kebiasaan sederhana yang sering terlupakan, yaitu kurang mengonsumsi air putih.

Sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air, termasuk sel-sel kulit yang membutuhkan hidrasi agar dapat berfungsi dengan baik.

Ketika tubuh mengalami kekurangan cairan, kelembapan alami kulit dapat menurun sehingga memicu berbagai masalah, mulai dari kulit kering hingga tanda-tanda penuaan dini.

Dikutip dari EatingWell, berikut empat tanda yang menunjukkan tubuh mungkin membutuhkan lebih banyak asupan air putih.

1. Kulit terlihat kusam

Tanda-tanda umum meliputi kulit kusam, warna kulit tidak merata, garis-garis halus, pengelupasan, bercak kering, dan berkurangnya elastisitas.

Perbedaan utamanya adalah ketika tanda-tanda ini disebabkan oleh dehidrasi, gejalanya dapat muncul dalam semalam.

Sel-sel kulit yang terhidrasi dengan baik menjadi lebih kenyal sehingga menghasilkan peningkatan yang nyata pada tekstur dan penampilan.