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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.07 WIB

Tak Melulu Soal Uang, Ini 4 Tanda Kamu Sebenarnya Sudah Sukses

ilustrasi orang yang sukses. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang sukses. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Banyak orang menganggap kesuksesan identik dengan memiliki kekayaan melimpah, sering bepergian ke berbagai negara, atau mengenakan barang-barang bermerek.

Padahal, makna sukses jauh lebih luas daripada sekadar pencapaian materi. Ada sejumlah tanda yang menunjukkan seseorang telah menjalani hidup dengan baik dan menemukan arti keberhasilan yang sesungguhnya, meski mungkin tidak menyadarinya.

Mengutip Michele Lian, berikut empat indikator yang menandakan kamu sebenarnya sedang menikmati kesuksesan dalam hidup.

1. Kamu telah belajar untuk melepaskan masa lalu

Kebebasan adalah indikator utama seberapa baik seseorang menjalani hidupnya.

Meskipun setiap orang ingin menghilangkan kekhawatiran dan stres, sama pentingnya untuk melepaskan masa lalu.

Sebagian orang kesulitan dengan hal ini karena mereka tidak tahu bagaimana melepaskan masa lalu.

Mereka terus menyiksa pikiran dengan hal itu dan trauma yang belum terselesaikan dapat memengaruhi hubungan saat ini.

Potensi tersebut dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan kemampuan untuk mempercayai orang lain, serta menjadi batu sandungan dalam menjalin persahabatan baru.

Saat Anda melepaskan, Anda akan merasakan kedamaian karena tidak lagi membiarkan emosi negatif dari masa lalu mengendalikan Anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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