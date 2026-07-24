6 Sayuran yang Baik untuk Menjaga Kesehatan Hati, Wajib Masuk Menu Harian

JawaPos.com - Pola makan yang kurang sehat, konsumsi makanan tinggi lemak, serta kebiasaan mengandalkan makanan praktis dapat meningkatkan beban kerja hati.

Karena berperan penting dalam menyaring zat sisa dan mendukung berbagai proses metabolisme, organ ini perlu dijaga dengan asupan makanan bergizi.

Beberapa jenis sayuran diketahui kaya akan antioksidan dan senyawa alami yang dapat membantu menjaga fungsi hati serta mendukung kesehatan organ tersebut.

Dikutip dari Times of India, berikut enam sayuran yang dipercaya bermanfaat untuk membantu melindungi kesehatan hati.

1. Brokoli

Sayuran hijau ini kaya akan sulforafan dan vitamin C, yang efektif mengurangi stres oksidatif.

Sulforafan mengaktifkan enzim internal khusus yang bertanggung jawab untuk menetralkan dan dengan cepat menghilangkan racun.

Konsumsi brokoli secara teratur bantu mengurangi kadar enzim berbahaya secara signifikan pada pasien penyakit hati.

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