5 Sayuran yang Dipercaya Lebih Optimal Dikonsumsi dalam Kondisi Mentah

ilustrasi beragam jenis sayuran. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam mengolah sayuran, banyak orang memilih metode seperti merebus, mengukus, atau memanggang untuk meningkatkan cita rasa serta membuat teksturnya lebih mudah dikonsumsi. Namun, tidak semua jenis sayuran memberikan manfaat maksimal setelah melalui proses pemasakan.
Beberapa sayuran justru memiliki kandungan nutrisi dan senyawa alami yang lebih terjaga ketika dikonsumsi dalam keadaan mentah. Proses pemanasan yang terlalu tinggi atau pengolahan yang terlalu lama dapat memengaruhi sebagian zat gizi tertentu yang terkandung di dalamnya.
Karena itu, memahami jenis sayuran yang cocok dimakan tanpa dimasak dapat membantu mempertahankan kandungan alaminya sekaligus memperoleh manfaat kesehatan secara lebih optimal.
Meski demikian, cara konsumsi terbaik tetap bergantung pada kondisi tubuh, kebersihan bahan makanan, serta cara pengolahan yang tepat agar tetap aman dikonsumsi.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima sayuran yang dinilai lebih baik dikonsumsi dalam keadaan mentah untuk menjaga kandungan nutrisi alaminya.
1. Paprika merah
Paprika merah merupakan sumber vitamin C, lebih rapuh dan sensitif terhadap panas sehingga mudah rusak saat dimasak.
Ini juga bantu mempertahankan antioksidan seperti beta-karoten yang diubah menjadi vitamin A dalam tubuh.
2. Bayam
Bayam paling baik dikonsumsi mentah untuk mempertahankan kandungan vitamin C dan folatnya yang berkurang secara signifikan saat dimasak.
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