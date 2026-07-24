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Endah Primasari Utami
Sabtu, 25 Juli 2026 | 01.46 WIB

Cari Tahu Energi yang Anda Bawa Saat Ini Melalui Gambar yang Terlihat Aneh Berikut, Apa yang Pertama Kali Anda Lihat?

Ilusi optik yang mengungkap energi yang Anda bawa saat ini. (Instagram dasha.takisho.)

 

 
JawaPos.com - Setiap individu dikelilingi oleh energi yang sangat halus yang memengaruhi suasana, pikiran, hingga kemana seseorang akan menuju.

Sayangnya, sebagian besar orang tidak menyadarinya. Tapi, melalui gambar yang terlihat aneh berikut akan membantu Anda, paling tidak Anda bisa merasakan energi yang Anda bawa saat ini.

Dilansir JawaPos.com dari dashatakisho pada Jumat (24/7), berikut ini arti dari apa yang pertama kali Anda lihat terkait dengan energi yang Anda bawa saat ini.

1. Wanita

Energi Anda saat ini membuat Anda memproses segalanya dengan mendalam. 
 
Bahkan saat Anda tenang, otak Anda terus-menerus menganalisis, mempertanyakan, dan mencari makna.

Tapi, akhir-akhir ini Anda bertanya-tanya apakah Anda benar-benar hidup untuk diri sendiri atau hanya memenuhi harapan orang lain.

Jadi, pelajaran terbesar Anda, kenali nilai diri Anda tanpa membutuhkan validasi dari orang lain.

2. Dua Wajah

Tanpa Anda sadari, hubungan atau relasi memainkan peran besar dalam hidup Anda.

Secara alami Anda berkemampuan membaca emosi orang lain, memerhatikan perubahan perilaku halus, dan sering memahami apa yang tak terucap.

Ini membuat Anda sangat berempati sekaligus overthinking tentang apa yang orang lain pikirkan tentang Anda.

Energi yang Anda bawa saat ini mendukung untuk menciptakan hubungan yang tulus tanpa kehilangan diri sendiri dalam prosesnya.

3. Pohon Palem

Sesungguhnya sebagian diri Anda mendambakan kebebasan.

Mungkin akhir-akhir ini hidup terasa berat, penuh dengan tanggung jawab, tekanan, dan harapan yang tidak ada putusnya.

Ini membuat jauh di lubuk hati Anda mendambakan lebih banyak ruang untuk bernapas, menjelajah, dan sekadar menikmati hidup kembali.

Energi Anda saat ini mengizinkan diri Anda untuk melambat.

4. Tangan Terbuka

Secara alami Anda adalah eksekutor atau seseorang yang bertindak.

Itu sebabnya, Anda tidak senang berdiam diri, senang menyelesaikan masalah daripada menunggu masalah hilang.

Tapi, kadang kala kekuatan ini berubah menjadi upaya mengendalikan segalanya, karena ketidakpastian terasa tidak nyaman.

Jadi, saat ini energi Anda membawa pada kemampuan untuk melangkah maju ketika orang lain ragu-ragu.

5. Burung

Sadarlah, Anda selalu melihat melampaui momen saat ini.

Bahkan, di masa-masa sulit, Sebagian diri Anda terus mencari peluang dan ide-ide baru serta masa depan yang lebih baik.

Anda tidak menikmati perasaan terjebak. Jadi, hati Anda selalu bergerak menuju pertumbuhan dan kemungkinan.

Energi Anda saat ini pun lebih memercayai mimpi Anda daripada ketakutan Anda.
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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