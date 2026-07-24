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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 24 Juli 2026 | 23.21 WIB

11 Tanda Pria yang Mencintai dengan Tulus Meski Sulit Mengucapkannya Menurut Psikologi

Tanda pria yang mencintai dengan tulus meski sulit mengucapkannya menurut psikologi. (Magnific) - Image

Tanda pria yang mencintai dengan tulus meski sulit mengucapkannya menurut psikologi. (Magnific)

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa menilai perasaan seseorang hanya dari kata-kata sering kali menyesatkan dalam sebuah hubungan.

Seorang pria yang mencintai dengan tulus tidak selalu mengucapkan perasaannya secara terbuka setiap saat.

Cinta yang mendalam biasanya justru tercermin lewat tindakan nyata yang dilakukan secara konsisten setiap hari.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (24/7), berikut sebelas tanda pria yang mencintai dengan tulus meski sulit mengucapkannya secara langsung kepada pasangannya.

1. Membiarkan kamu melihat dirinya apa adanya

Pria yang benar-benar mencintai tidak menunjukkan kepura-puraan ketika sedang bersama pasangannya.

Ia mungkin memakai banyak topeng di dunia luar, namun bersamamu ia menjadi dirinya sendiri sepenuhnya.

Kenyamanan untuk tidak menyembunyikan kekurangan menjadi tanda bahwa hubungan tersebut menjadi tempat berlindung yang aman baginya.

Editor: Novia Tri Astuti
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