7 Langkah Sederhana untuk Membantu Mencerahkan Buku-Buku Jari yang Gelap

JawaPos.com - Penampilan tangan yang bersih dan terawat dapat memberikan kesan positif sekaligus meningkatkan rasa percaya diri. Karena sering digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, kondisi kulit tangan juga menjadi salah satu bagian tubuh yang mudah terlihat.

Salah satu masalah yang cukup sering dialami adalah warna buku-buku jari yang tampak lebih gelap dibandingkan area kulit di sekitarnya. Kondisi ini dapat memengaruhi penampilan tangan, meski umumnya bukan merupakan masalah kesehatan yang serius.

Menggelapnya buku-buku jari dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti penumpukan sel kulit mati, kulit yang kering, gesekan berulang, paparan sinar matahari, hingga hiperpigmentasi. Oleh karena itu, perawatan yang tepat diperlukan agar warna kulit terlihat lebih merata.

Beragam bahan alami yang mudah ditemukan di rumah dipercaya dapat membantu merawat kulit pada area buku-buku jari. Meski hasilnya bisa berbeda pada setiap orang dan memerlukan penggunaan secara rutin, cara-cara ini banyak dipilih karena praktis dan mudah dilakukan.

Dirangkum dari English Jagran, berikut tujuh cara alami yang dapat dicoba untuk membantu mencerahkan buku-buku jari tangan yang tampak gelap.

1. Lulur lemon, gula, dan oat

Lakukan eksfoliasi pada buku-buku jari Anda sambil mencampurkan lulur alami gula, lemon, dan oat.

Gunakan 2-3 kali seminggu untuk mengangkat sel kulit mati secara lembut dan meratakan warna kulit.

Eksfoliasi rutin dengan bahan-bahan ini dapat menghasilkan kulit bercahaya.