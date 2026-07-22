7 Langkah Sederhana untuk Membantu Mencerahkan Buku-Buku Jari yang Gelap

ilustrasi buku-buku jari tangan yang gelap. Sumber foto: Healthline
JawaPos.com - Penampilan tangan yang bersih dan terawat dapat memberikan kesan positif sekaligus meningkatkan rasa percaya diri. Karena sering digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, kondisi kulit tangan juga menjadi salah satu bagian tubuh yang mudah terlihat.
Salah satu masalah yang cukup sering dialami adalah warna buku-buku jari yang tampak lebih gelap dibandingkan area kulit di sekitarnya. Kondisi ini dapat memengaruhi penampilan tangan, meski umumnya bukan merupakan masalah kesehatan yang serius.
Menggelapnya buku-buku jari dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti penumpukan sel kulit mati, kulit yang kering, gesekan berulang, paparan sinar matahari, hingga hiperpigmentasi. Oleh karena itu, perawatan yang tepat diperlukan agar warna kulit terlihat lebih merata.
Beragam bahan alami yang mudah ditemukan di rumah dipercaya dapat membantu merawat kulit pada area buku-buku jari. Meski hasilnya bisa berbeda pada setiap orang dan memerlukan penggunaan secara rutin, cara-cara ini banyak dipilih karena praktis dan mudah dilakukan.
Dirangkum dari English Jagran, berikut tujuh cara alami yang dapat dicoba untuk membantu mencerahkan buku-buku jari tangan yang tampak gelap.
1. Lulur lemon, gula, dan oat
Lakukan eksfoliasi pada buku-buku jari Anda sambil mencampurkan lulur alami gula, lemon, dan oat.
Gunakan 2-3 kali seminggu untuk mengangkat sel kulit mati secara lembut dan meratakan warna kulit.
Eksfoliasi rutin dengan bahan-bahan ini dapat menghasilkan kulit bercahaya.
2. Air lemon
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh
Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya