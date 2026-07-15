Tidak Mengejar Materi, Ini 4 Zodiak yang Menemukan Kebahagiaan dari Hal Sederhana

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, kebahagiaan tidak selalu diukur dari banyaknya harta atau pencapaian materi.

Dalam pandangan astrologi, ada beberapa zodiak yang lebih menghargai pengalaman hidup, hubungan yang bermakna, serta ketenangan hati dibandingkan kemewahan.

Mereka cenderung menemukan kepuasan melalui hal-hal sederhana, perkembangan diri, dan kedekatan emosional dengan orang-orang di sekitar mereka.

Mengutip Baseline, berikut empat zodiak yang disebut tidak menjadikan uang sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan dalam hidup.

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1. Taurus

Taurus dikenal praktis dan membumi. Mereka cenderung menghargai hal-hal sederhana dalam hidup dan tidak mudah terpengaruh oleh kekayaan.

Mengapa? Karena mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati muncul dari dalam diri dan tidak bergantung pada lingkungan luar.

Mereka lebih mementingkan kepuasan hati daripada uang dan memilih hidup sederhana daripada hidup penuh kemewahan namun tidak memberikan kepuasan sejati.

2. Cancer