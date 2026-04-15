Malas Makan Sayur Hijau? Coba Ganti dengan Buah-Buahan Kaya Zat Besi Ini

Ilustrasi kismis/freepik
JawaPos.com - Anemia paling sering terjadi karena kurangnya zat besi di dalam tubuh.
Kebutuhan zat besi menjadi penting dalam rangka pembentukan sel darah merah. Selain itu, kekurangan zat besi bisa menimbulkan anemia yang dapat berdampak buruk pada tubuh seperti mudah merasa pusing, terlihat pucat, dan sulit berkonsentrasi.
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menambah kadar zat besi di dalam tubuh. mulai dari mengkonsumsi sayuran sampai suplemen penambah zat besi seperti yang umum diketahui.
Namun, terkadang anak-anak dan beberapa orang dewasa kurang menyukai sayur hijau dan dan tidak suka rasa dari obat suplemen tersebut.
Solusinya, anda bisa mengkonsumsi buah-buahan berikut yang ternyata memiliki kandungan zat besi yang cukup tinggi.
Merangkum informasi dari laman puskesmasperampuan-dikes.
Kurma
Tidak hanya dikonsumsi di bulan ramadhan, kurma juga bisa dinikmati setiap hari. Mengkonsumsi 1 butir kurma artinya anda sudah mendapatkan 0,2 mg zat besi. Selain itu, kurma juga mengandung berbagai mieneral dan folat yang baik terutama untuk ibu hamil.
Kismis
Jika anda tidak suka dengan rasa manis dan tekstur kurma, anda bisa mencoba kismis atau anggur kering. Di dalam 100 gram kismis terkandung 1,8 mg zat besi.
Kismis bisa menjadi asupan zat gizi tambahan pada anak-anak, yang bisa dicampur sebagai toping ke berbagai hidangan seperti roti, es krim, sereal, dan aneka kue.
Aprikot kering
Aprikot kering merupakan buah kecil yang kaya manfaat. Selain kaya akan antioksidan, buah ini juga mengandung zat besi yang cukup tinggi.
