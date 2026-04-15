Sering Lemas dan Susah Fokus? Bisa Jadi Kamu Kekurangan Zat Besi, Ini 6 Cara Mengatasinya

JawaPos.com - Kamu sering merasa cepat lelah, sulit berkonsentrasi, atau bahkan pusing tanpa alasan yang jelas? Jangan anggap sepele.

Kondisi ini bisa jadi sinyal tubuhmu sedang kekurangan zat besi, nutrisi penting yang berperan besar dalam pembentukan sel darah merah dan suplai oksigen ke seluruh tubuh.

Sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan sehari-hari yang terlihat sepele justru bisa memicu kekurangan zat besi.

Mulai dari pola makan yang kurang tepat hingga gaya hidup yang tidak seimbang.

Kabar baiknya, kondisi ini bisa diatasi dengan langkah sederhana asal kamu tahu caranya seperti dirangkum dari berbagai sumber!

1. Perbanyak Konsumsi Makanan Kaya Zat Besi Kunci utama mengatasi kekurangan zat besi tentu ada pada asupan harianmu.

Kamu bisa mulai dengan memperbanyak konsumsi makanan seperti daging merah, hati ayam, ikan, serta sayuran hijau seperti bayam dan kangkung.

Kacang-kacangan dan biji-bijian juga bisa jadi pilihan tambahan yang baik. Jangan hanya sesekali, pastikan makanan ini rutin hadir dalam menu harianmu agar kebutuhan zat besi tetap terpenuhi.

2. Kombinasikan dengan Vitamin C agar Penyerapan Maksimal Banyak orang sudah makan makanan tinggi zat besi, tapi hasilnya belum maksimal karena penyerapan di tubuh kurang optimal.