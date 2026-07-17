Tak Hanya Istirahat dari Layar, 5 Nutrisi Ini Penting untuk Kesehatan Mata

ilustrasi jeruk kaya vitamin C untuk kesehatan mata. (Freepik)
JawaPos.com – Sama seperti organ tubuh lainnya, mata juga membutuhkan perhatian dan perawatan agar tetap berfungsi dengan baik.
Berbagai faktor seperti paparan polusi, penggunaan perangkat digital dalam waktu lama, hingga sinar ultraviolet dapat memengaruhi kondisi kesehatan mata. Karena itu, menjaga mata tidak cukup hanya dengan mengurangi waktu menatap layar, tetapi juga perlu didukung oleh asupan nutrisi yang tepat.
Dirangkum dari Times of India, berikut lima nutrisi penting yang dapat membantu melindungi dan menjaga kesehatan mata.
1. Vitamin A
Dalam hal kesehatan mata, vitamin A merupakan nutrisi utama yang menjaga kesehatan penglihatan.
Vitamin A dibutuhkan untuk menghasilkan pigmen yang membantu Anda melihat spektrum cahaya secara penuh.
Vitamin ini bantu menjaga kesehatan kornea dan mendukung produksi rhodopsin, protein yang diperlukan untuk penglihatan malam.
Sumber vitamin A: Sayuran berdaun hijau, jeruk, wortel, ubi jalar, labu, telur, dan buah melon.
2. Seng
Seng merupakan pendamping setia vitamin A karena bantu mengangkut vitamin A dari hati ke retina, yang membantu produksi melanin, pigmen yang melindungi mata.
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