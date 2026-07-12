Jaga Kesehatan Tubuh, 5 Makanan Bernutrisi Ini Layak Masuk Menu Harian Anda

JawaPos.com - Memenuhi kebutuhan nutrisi setiap hari merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Sejumlah makanan kaya vitamin, mineral, serta antioksidan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus mendukung berbagai fungsi tubuh agar tetap optimal.

Selain membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, makanan bernutrisi juga berperan dalam mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan secara menyeluruh.

Mengonsumsi berbagai jenis makanan bergizi secara rutin dapat menjadi bagian dari pola hidup sehat dalam jangka panjang.

Mengutip English Jagran, berikut lima makanan kaya nutrisi yang layak dikonsumsi setiap hari untuk mendukung kesehatan tubuh.

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1. Pepaya

Kaya akan vitamin A, C, dan E, pepaya merupakan makanan super yang memperkuat kekebalan tubuh dan menyehatkan rambut.

Pepaya mengandung enzim yang disebut papain, ini membantu pencernaan dan membuat Anda merasa tidak kembung.

Kandungan antioksidan di dalamnya mengurangi peradangan dan melindungi dari penyakit jangka panjang.

Selain itu, pepaya meningkatkan kesehatan jantung dengan memperlancar sirkulasi darah dan mengurangi kolesterol.