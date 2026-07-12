Jaga Kesehatan Tubuh, 5 Makanan Bernutrisi Ini Layak Masuk Menu Harian Anda

ilustrasi pepaya dan buah lainnya. (Freepik)
JawaPos.com - Memenuhi kebutuhan nutrisi setiap hari merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Sejumlah makanan kaya vitamin, mineral, serta antioksidan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus mendukung berbagai fungsi tubuh agar tetap optimal.
Selain membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, makanan bernutrisi juga berperan dalam mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan secara menyeluruh.
Mengonsumsi berbagai jenis makanan bergizi secara rutin dapat menjadi bagian dari pola hidup sehat dalam jangka panjang.
Mengutip English Jagran, berikut lima makanan kaya nutrisi yang layak dikonsumsi setiap hari untuk mendukung kesehatan tubuh.
1. Pepaya
Kaya akan vitamin A, C, dan E, pepaya merupakan makanan super yang memperkuat kekebalan tubuh dan menyehatkan rambut.
Pepaya mengandung enzim yang disebut papain, ini membantu pencernaan dan membuat Anda merasa tidak kembung.
Kandungan antioksidan di dalamnya mengurangi peradangan dan melindungi dari penyakit jangka panjang.
Selain itu, pepaya meningkatkan kesehatan jantung dengan memperlancar sirkulasi darah dan mengurangi kolesterol.
Pepaya bantu mempercepat penyembuhan luka, mendukung kesehatan mata, dan memberikan kesejahteraan umum.
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland