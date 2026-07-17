Anak Alergi Susu Sapi Tetap Bisa Tumbuh Optimal? Ini Penjelasan dan Pentingnya Dukungan Nutrisi Sejak Dini

Ilustrasi aktivitas yang merangsang kognitif dan motorik pada anak. (Istimewa)
JawaPos.com - Anak yang mengalami alergi atau tidak cocok terhadap protein susu sapi bukan berarti akan tertinggal dalam tumbuh kembangnya. Dengan diagnosis yang tepat, pemenuhan nutrisi sesuai rekomendasi tenaga kesehatan, serta stimulasi yang memadai, anak tetap memiliki peluang berkembang optimal, baik dari sisi fisik, kognitif, maupun sosial.
Isu alergi susu sapi masih menjadi salah satu kekhawatiran terbesar bagi banyak orang tua. Tidak sedikit yang khawatir kondisi tersebut akan menghambat kemampuan belajar, aktivitas fisik, hingga prestasi anak di masa depan.
Padahal, para ahli kesehatan menekankan bahwa alergi protein susu sapi tidak identik dengan gangguan tumbuh kembang permanen. Yang terpenting adalah mengenali gejalanya sejak dini, memastikan kebutuhan nutrisi anak tetap terpenuhi melalui sumber yang sesuai, serta memberikan stimulasi belajar dan aktivitas fisik yang seimbang.
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Kesadaran tersebut juga mendorong berbagai kegiatan edukasi kepada masyarakat bertepatan dengan World Allergy Week 2026 dan menjelang Hari Anak Nasional. Salah satunya diwujudkan melalui kompetisi yang mengajak anak-anak mengasah kemampuan fisik sekaligus kognitif sebagai bentuk pembuktian bahwa keterbatasan akibat alergi tidak harus menjadi penghalang untuk berprestasi.
Dalam kegiatan tersebut, anak-anak mengikuti konsep Brain Gym, yaitu kompetisi yang menggabungkan tantangan aktivitas fisik dengan kemampuan berpikir. Peserta tidak hanya diminta berlari melewati berbagai rintangan, tetapi juga harus tetap fokus menyelesaikan tantangan numerik dan linguistik dalam waktu bersamaan.
Konsep ini dirancang untuk melatih koordinasi tubuh, konsentrasi, kemampuan memecahkan masalah, hingga kepercayaan diri anak. Rangkaian penyisihan telah berlangsung di Jakarta dan Bandung sejak 27 Juni hingga 12 Juli 2026.
Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 3.000 peserta, yang kemudian diseleksi menjadi 12 finalis untuk bertanding pada babak puncak di Jakarta pada 26 Juli 2026 dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Selain kompetisi tatap muka, masyarakat dari berbagai daerah juga dapat mengikuti tantangan secara daring.
Di balik kompetisi tersebut, penyelenggara juga menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman orang tua mengenai penanganan anak yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi.
Senior Brand Manager Morinaga IFFO & Specialties Fitria Dewi Astari mengatakan, momentum World Allergy Week dimanfaatkan untuk memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai anak yang tidak cocok mengonsumsi susu sapi.
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