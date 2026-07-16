8 Alasan Mengapa Mencatat dengan Tangan Meningkatkan Pembelajaran yang Lebih Baik daripada Mencatat dengan Keyboard

JawaPos.com - Di era digital, laptop, tablet, dan smartphone telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses belajar. Banyak pelajar, mahasiswa, hingga profesional memilih mengetik catatan menggunakan keyboard karena dianggap lebih cepat, praktis, dan mudah disimpan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa mencatat dengan tangan masih memiliki keunggulan yang signifikan dalam membantu seseorang memahami, mengingat, dan menguasai materi.

Mencatat bukan sekadar memindahkan informasi dari guru, dosen, atau buku ke dalam media penyimpanan. Aktivitas ini merupakan proses berpikir yang melibatkan perhatian, pemahaman, penyaringan informasi, hingga pengorganisasian ide. Cara kita mencatat ternyata memengaruhi bagaimana otak memproses informasi tersebut.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (16/7), terdapat delapan alasan mengapa mencatat dengan tangan memberikan hasil pembelajaran yang lebih baik dibandingkan mengetik menggunakan keyboard.

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1. Meningkatkan Pemahaman, Bukan Sekadar Menyalin

Saat mengetik menggunakan keyboard, seseorang cenderung mampu menyalin hampir seluruh ucapan pembicara secara verbatim. Karena kecepatan mengetik cukup tinggi, otak tidak dipaksa untuk memilih informasi yang benar-benar penting.

Sebaliknya, ketika menulis dengan tangan, kecepatan menulis jauh lebih lambat. Akibatnya, kita harus menyaring informasi terlebih dahulu sebelum menuliskannya. Proses memilih kata, membuat ringkasan, dan menyusun kembali kalimat tersebut membuat otak bekerja lebih aktif.

Dengan kata lain, menulis tangan memaksa kita untuk memahami materi sebelum mencatatnya. Aktivitas inilah yang memperkuat pembelajaran dibandingkan hanya menyalin informasi tanpa benar-benar memprosesnya.

2. Memperkuat Daya Ingat Jangka Panjang