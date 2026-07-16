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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 16 Juli 2026 | 21.34 WIB

7 Kebiasaan Sederhana yang Diam-Diam Membuat Hidup Anda Jauh Lebih Bahagia Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang jauh lebih bahagia (Magnific/Benzoix) - Image

Ilustrasi seseorang yang jauh lebih bahagia (Magnific/Benzoix)

JawaPos.com - Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan hanya datang ketika berhasil mencapai tujuan besar, memiliki penghasilan tinggi, atau memperoleh kehidupan yang sempurna. Padahal, berbagai penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa kebahagiaan lebih sering dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari.

Menariknya, kebiasaan ini sering kali terlihat sederhana bahkan sepele. Namun, ketika dilakukan secara rutin, dampaknya mampu meningkatkan kesehatan mental, memperbaiki hubungan sosial, mengurangi stres, dan membuat hidup terasa lebih bermakna.

Psikologi positif, cabang ilmu psikologi yang mempelajari faktor-faktor yang membuat manusia berkembang secara optimal, menjelaskan bahwa kebahagiaan bukan hanya soal emosi sesaat. Kebahagiaan adalah hasil dari pola pikir, perilaku, dan kebiasaan yang terus dipelihara.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (16/7), terdapat tujuh kebiasaan sederhana yang diam-diam mampu membuat hidup Anda jauh lebih bahagia.

1. Memulai Hari dengan Rasa Syukur

Salah satu kebiasaan paling sederhana namun paling kuat adalah melatih rasa syukur. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin bersyukur memiliki tingkat stres yang lebih rendah, tidur lebih nyenyak, serta lebih optimis menghadapi kehidupan.

Ketika seseorang fokus pada apa yang dimiliki dibandingkan apa yang belum dimiliki, otak secara perlahan membentuk pola berpikir yang lebih positif. Hal ini membantu mengurangi kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain.

Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang rumit. Cukup luangkan dua atau tiga menit setiap pagi untuk mengingat tiga hal yang patut disyukuri. Hal tersebut bisa berupa kesehatan, keluarga, pekerjaan, atau bahkan secangkir kopi hangat di pagi hari.

Semakin sering Anda melatih rasa syukur, semakin mudah otak menemukan hal-hal positif dalam kehidupan sehari-hari.

Editor: Candra Mega Sari
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