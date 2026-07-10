Simak 10 Alasan Mengapa Pelajaran yang Benar-Benar Membekas Jarang Sekali Berupa Ceramah yang Diberikan Orang Tua?

JawaPos.com - Banyak orang tua percaya bahwa nasihat adalah cara terbaik untuk mendidik anak. Mereka berbicara panjang lebar tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, atau rasa hormat. Namun, ketika anak-anak tumbuh dewasa, sering kali mereka justru tidak mengingat isi ceramah tersebut secara rinci.

Sebaliknya, mereka mengingat momen-momen kecil yang tampaknya biasa saja. Cara ayah memperlakukan seorang petugas kebersihan.

Cara ibu meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Malam ketika orang tua tetap menemani mereka belajar meski sama-sama lelah. Atau saat orang tua mengakui bahwa mereka juga pernah gagal.

Fenomena ini bukan kebetulan. Dalam psikologi, manusia memang belajar jauh lebih efektif melalui pengalaman, observasi, dan emosi dibandingkan sekadar menerima instruksi verbal.

Itulah sebabnya pelajaran hidup yang paling membekas sering kali bukan berasal dari ceramah panjang, melainkan dari contoh nyata yang diperlihatkan setiap hari.

Dilansir dari Hack Spirit pada Kamis (9/7), terdapat beberapa alasan mengapa hal tersebut terjadi.

1. Anak Belajar Lebih Banyak dari Apa yang Dilihat daripada Apa yang Didengar

Sejak usia dini, otak anak dirancang untuk mengamati lingkungan. Mereka terus memperhatikan bagaimana orang-orang terdekat berbicara, menyelesaikan konflik, menghadapi tekanan, hingga memperlakukan orang lain.

Ketika orang tua mengatakan bahwa kejujuran itu penting tetapi sering berbohong dalam hal-hal kecil, anak menangkap kontradiksi tersebut.