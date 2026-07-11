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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 12 Juli 2026 | 03.38 WIB

7 Hal yang Tidak Akan Pernah Diminta oleh Perempuan yang Menjalani Hubungan Sehat dan Harmonis

Ilustrasi perempuan yang menjalani hubungan sehat dan harmonis (freepik)

JawaPos.com - Hubungan yang sehat tidak hanya diukur dari seberapa sering pasangan menghabiskan waktu bersama atau mengungkapkan rasa cinta. 

Lebih dari itu, hubungan yang harmonis dibangun di atas rasa saling percaya, komunikasi yang terbuka, dan penghargaan terhadap batasan masing-masing. 

Karena fondasi tersebut sudah terbentuk, ada beberapa hal yang tidak perlu diminta oleh seorang perempuan karena pasangannya melakukannya secara tulus dan penuh kesadaran.

Dalam hubungan yang penuh rasa hormat, cinta tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus terus dibuktikan melalui tuntutan atau permintaan. 

Sebaliknya, kedua belah pihak memahami kebutuhan emosional satu sama lain dan berusaha memenuhinya tanpa harus dipaksa. 

Mereka menyadari bahwa perhatian, kejujuran, dan komitmen merupakan bagian alami dari sebuah hubungan yang sehat.

Sebaliknya, ketika seseorang harus terus-menerus meminta perhatian, rasa hormat, atau kejujuran, hal tersebut bisa menjadi sinyal bahwa ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. 

Hubungan yang sehat justru membuat kedua pasangan merasa aman, dihargai, dan didukung tanpa harus terus memperjuangkan hal-hal yang seharusnya menjadi dasar dalam menjalin cinta.

Memahami perbedaan antara kebutuhan yang wajar dan tuntutan yang muncul akibat hubungan yang tidak seimbang dapat membantu seseorang membangun relasi yang lebih dewasa. 

Hubungan yang harmonis bukan berarti tanpa konflik, melainkan hubungan di mana kedua pasangan sama-sama memiliki komitmen untuk saling menjaga dan bertumbuh bersama.

Dirangkum dari laman Your Tango, berikut tujuh hal yang umumnya tidak perlu diminta oleh perempuan yang menjalani hubungan sehat dan harmonis.

1. Meminta untuk Dihormati

Rasa hormat merupakan fondasi utama dalam setiap hubungan yang sehat.

Perempuan yang berada dalam hubungan harmonis tidak perlu terus mengingatkan pasangannya untuk berbicara dengan sopan, menghargai pendapatnya, atau memperlakukannya dengan baik. 

Semua itu muncul secara alami karena pasangan memahami bahwa cinta tidak dapat dipisahkan dari sikap saling menghormati.

Editor: Novia Tri Astuti
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