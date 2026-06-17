Menpar Minta Tambahan Anggaran Rp 1,9 T usai Dibebani Target Kenaikan Jumlat Wisatawan Asing dan Lokal Tahun Depan

Menpar Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan rencana strategis Kemenpar dan kebutuhan anggaran pada 2027 mendatang saat rapat di DPR pada Rabu (17/6). (Kemenpar)
JawaPos.com - Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII pada Rabu (17/6) Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengusulkan tambahan anggaran pariwisata sebesar Rp 1,9 triliun.
Usulan itu disampaikan lantaran pagu indikatif anggaran untuk Kementerian Pariwisata (Kemenpar) pada 2027 hanya Rp 1,010 triliun. Sementara target pertumbuhan wisatawan tahun depan naik.
Target kunjungan wisatawan asing atau mancanegara pada 2027 sebanyak 17,6-19,1 juta. Sementara, wisatawan lokal di dalam negeri dipatok pada angka 1,28 miliar perjalanan.
Tidak hanya itu, Kemenpar juga didorong untuk mencapai devisa pariwisata sebesar USD 25,5 miliar-USD 28,6 miliar dengan tenaga kerja pariwisata sebanyak 27,33 juta orang.
Naiknya target tersebut dibarengi tantangan fiskal yang dirasakan tidak mudah oleh Kemenpar. Yakni turunnya anggaran bila melihat pagu indikatif Kemenpar yang sudah ditetapkan untuk tahun depan. Yakni Rp1,010 triliun. Angka itu turun lebih kurang 29,6 persen bila dibandingkan DIPA Kemenpar 2026 pada angka Rp 1,434 triliun.
”Kami memahami kondisi fiskal negara. Karena itu, Kementerian Pariwisata akan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara fokus, efisien, dan berdampak,” ungkap Widiyanti.
Turunnya anggaran tersebut, bakal berdampak pada beberapa hal seperti ruang gerak program pariwisata, pengembangan destinasi, promosi, event, penguatan industri, investasi, dan pendidikan vokasi pariwisata. Untuk memastikan target yang sudah ditetapkan tercapai dan demi menjaga daya saing, Widyanti menyampaikan angka ideal anggaran Kemenpar.
Menurut Widiyanti, untuk menjalankan program secara optimal dan memberikan dampak ekonomi maksimal bagi perekonomian nasional, instansinya membutuhkan anggaran setidaknya sebesar Rp 3 triliun pada 2027. Dengan pagu indikatif yang sudah ditetapkan sekitar Rp 1,01 triliun saat ini, masih diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp 1,99 triliun.
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