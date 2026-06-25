3 Zodiak yang Menyakiti Perasaannya Sendiri, Berharap Banyak Pada Seseorang yang Tidak Cinta

JawaPos.Com - Tiga zodiak berikut dikenal kerap menyakiti perasaannya sendiri, karena memiliki ekspektasi tinggi terhadap hubungan asmara yang ideal.

Namun, cinta tidak selalu indah. Ada banyak tantangan untuk bisa bersama dan menemukan pasangan yang tepat.

Beberapa zodiak ini kerap mematahkan harapan mereka sendiri saat sedang jatuh cinta. Mengutip informasi dari laman collective.world (25/6) tiga zodiak berikut perlu mempertimbangkan banyak hal saat jatuh cinta.

Pisces

Pisces memiliki mimpi besar dan tidak melihat alasan mengapa semua harapan itu tidak bisa terwujud terutama dalam urusan percintaan. Pisces sering kali menolak menerima kenyataan tersebut. Mereka terus berharap tanpa batas dan akhirnya berulang kali mematahkan hati sendiri. Pisces perlu belajar menerima bahwa terkadang orang yang mereka cintai tidak akan membalas perasaan mereka.

Aries

Aries sering kali tidak mempertimbangkan logika maupun realitas situasi yang sedang dihadapi. Padahal hanya karena sebuah perasaan terasa sangat kuat bukan berarti pilihan yang tepat. Aries perlu belajar untuk melambat, mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang sebelum bertindak.

Capricorn

Capricorn terlalu ambisius dan memiliki terlalu banyak tujuan untuk membuang waktu pada hubungan yang mereka anggap tidak memiliki masa depan. Capricorn bisa menjadi kritikus yang sangat keras dalam urusan hati. Namun, mereka bisa menemukan seseorang yang tulus dan nyata jika tersedia sedikit menurunkan pertahanan.