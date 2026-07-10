7 Hal Menyedihkan Ini Tanpa Disadari Sering Dilakukan Perempuan yang Merasa Kesepian dalam Pernikahan

JawaPos.com - Pernikahan sering dipandang sebagai hubungan yang mampu menghadirkan kebahagiaan, rasa aman, dan tempat berbagi suka maupun duka.

Namun, kenyataannya tidak semua pasangan merasakan kedekatan emosional yang sama sepanjang perjalanan rumah tangga. Ada sebagian perempuan yang tetap merasa kesepian meski hidup bersama pasangan setiap hari.

Kesepian dalam pernikahan bukan sekadar persoalan jarang bertemu atau minim komunikasi. Kondisi ini lebih berkaitan dengan hilangnya koneksi emosional, kurangnya perhatian, dan perasaan bahwa diri sendiri tidak lagi dipahami oleh pasangan.

Jika berlangsung dalam waktu lama, kesepian dapat memengaruhi kesehatan mental, kepercayaan diri, hingga kualitas hubungan secara keseluruhan.

Dalam kajian psikologi hubungan, perempuan yang merasa kesepian dalam pernikahan sering kali menunjukkan sejumlah perubahan perilaku yang tidak selalu disadari.

Perilaku tersebut bukan berarti menjadi bukti bahwa hubungan akan berakhir, melainkan dapat menjadi sinyal bahwa kebutuhan emosional mereka belum terpenuhi.

Dikutip dari laman Expert Editor inilah berbagai pembahasan mengenai dinamika hubungan dan psikologi pernikahan.

1. Berhenti Menceritakan Perasaan kepada Pasangan