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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 4 Juli 2026 | 23.12 WIB

Tak Melulu Buruk, Ini 5 Arti Mimpi Melihat Ular Menurut Astrologi

Ilustrasi ular (Freepik/wirestock) - Image

Ilustrasi ular (Freepik/wirestock)

JawaPos.com – Mimpi sering kali menjadi ruang bagi alam bawah sadar untuk menghadirkan berbagai kisah yang kompleks, yang kerap menimbulkan rasa penasaran maupun keheranan.

Salah satu simbol yang cukup sering muncul adalah ular, yang dapat memiliki beragam makna tergantung konteks mimpi tersebut.

Dalam psikologi, ular sering dikaitkan dengan aspek naluri dan sisi primitif dalam diri manusia.

Kehadirannya dalam mimpi dianggap merepresentasikan hal-hal tersembunyi dari pikiran bawah sadar yang bersifat misterius dan sulit dipahami secara langsung. 

Selain itu, ular juga memiliki simbolisme yang kuat, mulai dari perubahan, kelahiran kembali, proses penyembuhan, hingga godaan.

Mengutip English Jagran, berikut lima makna melihat ular dalam mimpi yang perlu diketahui.

1. Penyembuhan atau perubahan

Seekor ular besar dalam mimpi Anda mungkin melambangkan perlunya penyembuhan mental, emosional, atau spiritual.

Mimpi ini mungkin menjadi pengingat halus untuk prioritaskan perawatan diri, meminta nasihat, atau memulai perjalanan penyembuhan dan menemukan jati diri.

2. Kecemasan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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