5 Arti Mimpi yang Sering Dialami dan Maknanya, Termasuk Mimpi Jatuh

ilustrasi orang yang tertidur. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Mimpi merupakan pengalaman yang muncul saat seseorang tidur dan sering dikaitkan dengan aktivitas pikiran bawah sadar. Ketika terbangun, tidak jarang seseorang masih mengingat potongan cerita dalam mimpi dan mencoba memahami arti di baliknya.
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia rata-rata mengalami mimpi selama beberapa waktu setiap malam. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa mimpi dapat berkaitan dengan ingatan, emosi, serta berbagai pengalaman yang terjadi dalam kehidupan seseorang.
Mimpi tidak selalu dianggap sebagai sekadar bunga tidur. Bagi sebagian orang, mimpi memiliki makna tertentu yang dapat menggambarkan perasaan, pikiran, atau kondisi yang sedang dialami.
Mengutip English Jagran, berikut lima arti mimpi yang paling umum terjadi beserta makna yang sering dikaitkan dengannya, termasuk mimpi tentang jatuh.
1. Jatuh
Menurut survei pada tahun 2022, jatuh merupakan salah satu mimpi yang paling sering dialami orang.
Mimpi jatuh umumnya disebabkan oleh kekecewaan terhadap hal-hal yang biasanya Anda harapkan.
Ini juga dapat terjadi ketika Anda merasa tidak memiliki dukungan, baik finansial maupun emosional.
2. Dikejar
Seseorang yang dikejar adalah mimpi kedua yang paling sering dialami wanita menurut survei dari tahun 2022.
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