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Rabbany Wanadriani
Jumat, 26 Juni 2026 | 00.17 WIB

5 Arti Mimpi Orang yang Sudah Meninggal, Menurut Astrologi

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ilustrasi orang yang berduka. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Beberapa orang mungkin pernah melihat kerabat yang telah meninggal atau orang terdekat dalam mimpi mereka.

Mimpi-mimpi ini terasa sangat nyata dan jelas, tetapi bisa cepat berlalu dan terfragmentasi.

Hal ini membawa kita pada pertanyaan mengapa mereka muncul dalam mimpi tersebut.

Apakah karena mereka ingin menyampaikan pesan, kunjungan biasa, ataukah sebuah peringatan?

Melansir English jagran, berikut lima arti melihat orang meninggal dalam mimpi Anda.

1. Mimpi reuni

Dalam mimpi-mimpi ini, Anda berinteraksi dengan orang tersebut dalam suasana normal, seolah-olah mereka masih hidup.

Mimpi reuni ini bisa menenangkan dan terasa alami, memberi Anda waktu tambahan untuk berbagi dengan orang tercinta.

Diperkirakan bahwa mimpi-mimpi ini memberikan pesan, harapan, atau memberi tahu untuk pulih dari kehilangan Anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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