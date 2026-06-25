5 Arti Mimpi Orang yang Sudah Meninggal, Menurut Astrologi

JawaPos.com – Beberapa orang mungkin pernah melihat kerabat yang telah meninggal atau orang terdekat dalam mimpi mereka.
Mimpi-mimpi ini terasa sangat nyata dan jelas, tetapi bisa cepat berlalu dan terfragmentasi.
Hal ini membawa kita pada pertanyaan mengapa mereka muncul dalam mimpi tersebut.
Apakah karena mereka ingin menyampaikan pesan, kunjungan biasa, ataukah sebuah peringatan?
Melansir English jagran, berikut lima arti melihat orang meninggal dalam mimpi Anda.
1. Mimpi reuni
Dalam mimpi-mimpi ini, Anda berinteraksi dengan orang tersebut dalam suasana normal, seolah-olah mereka masih hidup.
Mimpi reuni ini bisa menenangkan dan terasa alami, memberi Anda waktu tambahan untuk berbagi dengan orang tercinta.
Diperkirakan bahwa mimpi-mimpi ini memberikan pesan, harapan, atau memberi tahu untuk pulih dari kehilangan Anda.
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama