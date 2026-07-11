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Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 04.03 WIB

Mudah Dikenali, Ini 5 Tanda Bahasa Tubuh yang Bisa Menunjukkan Seseorang Menaruh Perasaan

ilustrasi orang yang sedang jatuh cinta. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang sedang jatuh cinta. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Mengetahui apakah seseorang memiliki ketertarikan atau perasaan khusus terkadang tidak selalu terlihat dari ucapan. Namun, bahasa tubuh sering kali dapat memberikan petunjuk melalui gerakan kecil dan sikap yang ditunjukkan secara alami.

Beberapa tanda sederhana dalam cara seseorang bersikap, menatap, atau berinteraksi bisa menjadi sinyal adanya perhatian lebih. Meski tidak selalu menjadi kepastian, hal-hal tersebut dapat membantu memahami bentuk ketertarikan seseorang.

Mengutip English Jagran, berikut lima tanda bahasa tubuh yang dapat diamati untuk mengetahui apakah seseorang mungkin memiliki rasa suka atau ketertarikan kepada Anda.

1. Kontak mata

Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui apakah seseorang menyukai Anda adalah dengan menatap matanya.

Jika tertarik, ia akan melakukan kontak mata dengan Anda berulang kali.

2. Gerakan tubuh

Cara lain untuk mengetahui apakah seseorang jatuh cinta pada Anda adalah dengan mengamati bahasa tubuhnya.

Dia akan selalu berusaha untuk dekat dengan Anda, duduk di samping Anda, mencari alasan-alasan kecil untuk menyentuh Anda, atau bahkan memberi Anda pelukan hangat.

3. Perhatian ekstra

Editor: Setyo Adi Nugroho
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