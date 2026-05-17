Rabbany Wanadriani
Senin, 18 Mei 2026 | 05.12 WIB

Anti Bau dan Tetap Percaya Diri, Ini 5 Deodorant Alami yang Wanginya Tahan Lama

JawaPos.com – Musim hujan memang menghadirkan udara yang lebih sejuk setelah teriknya panas matahari, tetapi di sisi lain juga sering meningkatkan kelembapan yang bisa memicu keringat berlebih dan bau badan.

Meski deodorant instan banyak tersedia di pasaran, beberapa produk mengandung bahan kimia serta pewangi sintetis yang berpotensi menyebabkan iritasi, terutama pada kulit sensitif.

Sebagai alternatif, membuat deodorant alami sendiri bisa menjadi solusi yang lebih aman dan praktis. Dengan memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang ada di dapur seperti soda kue, air perasan lemon, dan lainnya, kamu bisa meracik deodoran yang tetap efektif.

Selain lebih hemat, deodorant alami juga lebih ramah di kulit dan dapat disesuaikan dengan aroma yang diinginkan.

Mengutip English Jagran, berikut lima cara membuat deodorant dari bahan dapur yang mudah ditemukan agar tetap segar dan wangi di musim hujan.

1. Soda kue dan minyak kelapa

Untuk membuat deodorant buatan sendiri ini, campurkan 1 sendok makan soda kue dengan 2 sendok makan minyak kelapa hingga membentuk pasta halus.

Tambahkan beberapa tetes minyak esensial seperti lavender atau tea tree untuk aroma dan sifat antibakteri.

Simpan dalam wadah kecil dan oleskan sedikit ke ketiak yang bersih.

Soda kue bantu menetralkan bau, sedangkan minyak kelapa memiliki manfaat antibakteri yang menutrisi kulit.

2. Jus lemon

Celupkan kapas ke dalam jus lemon segar dan oleskan pada ketiak. Biarkan mengering sebelum mengenakan pakaian.

Lemon secara alami bersifat asam dan antibakteri, yang bantu membunuh bakteri penyebab bau.

