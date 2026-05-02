4 Tanda Alami Depresi Tersembunyi yang Tidak Terasa Seperti Sedang Mengalami Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi mengungkap bahwa tanda depresi yang tersembunyi sering kali tidak terasa seperti depresi sama sekali, sehingga mudah diabaikan dalam waktu yang lama.

Banyak orang tidak menyadari bahwa perasaan tidak memiliki pendapat atau tidak peduli bisa menjadi sinyal depresi yang sesungguhnya sedang berkembang dalam diri.

Mengenali tanda-tanda depresi yang tidak terasa seperti depresi ini sangat penting untuk mencegah kondisi tersebut berkembang menjadi jauh lebih berat dan berbahaya.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (7/6), berikut empat tanda depresi yang tersembunyi dan tidak terasa seperti depresi berdasarkan sudut pandang psikologi yang perlu diperhatikan dengan seksama.

1. Berhenti memiliki pendapat tentang hampir segalanya

Tidak memiliki pendapat sesekali adalah hal normal, namun menjadikannya kebiasaan mayoritas adalah salah satu tanda depresi yang halus namun nyata.

Kata "depress" secara harfiah berarti menekan atau membungkam ekspresi, dan tidak berani berpendapat adalah salah satu bentuk pembungkaman diri yang paling umum.

Sebuah studi tahun 2024 dalam Australian & New Zealand Journal of Psychology menemukan bahwa membungkam diri berkaitan dengan depresi lintas budaya dan gender secara timbal balik.

Semakin seseorang menahan ekspresi diri, semakin sulit orang-orang di sekitarnya untuk benar-benar mengenal siapa mereka yang sesungguhnya.