Jika Anda Masih Melakukan 7 Hal Ini dengan Tangan, Anda Mungkin Menghargai Kenikmatan Hidup yang Lebih Lambat Menurut Psikologi

seseorang yang menikmati hidup lebih lambat. (Magnific)

JawaPos.com - Di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, banyak aktivitas yang dulu dilakukan secara manual kini telah digantikan oleh teknologi. Mesin, aplikasi, dan kecerdasan buatan membuat hampir semua pekerjaan menjadi lebih praktis. Kita bisa memesan makanan dalam hitungan detik, mengetik catatan tanpa pena, hingga membayar tanpa menyentuh uang tunai.



Namun, menariknya, masih ada sebagian orang yang tetap memilih melakukan beberapa hal dengan tangan. Bukan karena tidak mengenal teknologi atau menolak kemajuan, melainkan karena mereka menikmati prosesnya.



Dalam psikologi, kecenderungan menikmati proses dibanding sekadar mengejar hasil sering dikaitkan dengan konsep slow living, yaitu gaya hidup yang mengutamakan kesadaran, kualitas pengalaman, dan hubungan yang lebih dalam dengan aktivitas sehari-hari. Orang-orang seperti ini biasanya lebih hadir pada momen yang sedang dijalani, tidak selalu terburu-buru, dan mampu menemukan kepuasan dari hal-hal sederhana.



Dilansir dari Hack Spirit pada Senin (13/7), jika Anda masih melakukan tujuh hal berikut secara manual, bisa jadi Anda termasuk orang yang menghargai kenikmatan hidup yang lebih lambat.



1. Menulis Catatan dengan Pena dan Kertas



Meski aplikasi pencatat tersedia di hampir semua perangkat, banyak orang masih memilih buku catatan dan pena.



Psikologi menunjukkan bahwa menulis dengan tangan melibatkan proses kognitif yang lebih kompleks dibanding mengetik. Saat menulis, otak bekerja lebih aktif untuk menyusun informasi, mengingat, dan memahami isi tulisan.



Selain membantu daya ingat, aktivitas ini juga memberi ruang untuk berpikir lebih perlahan. Tidak ada tombol hapus instan. Setiap kata terasa lebih disengaja.



Karena itulah, banyak orang yang menikmati journaling atau membuat daftar tugas secara manual merasa lebih tenang dibanding hanya mengetik di layar.



2. Membuat Kopi atau Teh Secara Manual



Alih-alih menekan satu tombol pada mesin otomatis, Anda mungkin masih menyeduh kopi menggunakan pour over, French press, atau bahkan merebus air sendiri.



Proses sederhana ini sering menjadi semacam ritual harian.



Dalam psikologi, ritual kecil seperti ini dapat membantu menurunkan stres karena memberikan rasa kontrol dan keteraturan. Fokus pada aroma kopi, suara air mendidih, hingga proses menuang perlahan membuat pikiran lebih hadir di saat ini.



Inilah salah satu bentuk mindfulness yang sering muncul tanpa disadari.



3. Memasak dari Awal



Makanan instan memang menghemat waktu, tetapi memasak sendiri dari bahan mentah menawarkan pengalaman yang berbeda.



Mengupas bawang, memotong sayuran, mencampur bumbu, hingga mencicipi hasil masakan memberi kepuasan tersendiri.



Penelitian psikologi menunjukkan bahwa aktivitas memasak dapat meningkatkan suasana hati, menumbuhkan kreativitas, dan memberikan rasa pencapaian setelah makanan selesai dibuat.



Bagi sebagian orang, memasak bukan sekadar memenuhi kebutuhan makan, tetapi menjadi cara menikmati waktu.



4. Mencuci atau Merawat Barang Kesayangan Sendiri



Sebagian orang masih memilih mencuci mobil, membersihkan sepatu kulit, atau merawat koleksi mereka secara manual.



Sekilas terlihat melelahkan, tetapi aktivitas ini justru menciptakan hubungan emosional dengan barang yang dimiliki.



Psikologi menyebut bahwa ketika seseorang menginvestasikan tenaga pada sesuatu, ia cenderung lebih menghargainya. Fenomena ini dikenal sebagai IKEA Effect, yaitu kecenderungan memberi nilai lebih tinggi pada sesuatu yang melibatkan usaha pribadi.



Karena itu, merawat barang sendiri sering kali terasa lebih memuaskan dibanding menyerahkannya kepada orang lain.



5. Berkebun atau Merawat Tanaman dengan Tangan



Menanam bibit, menggemburkan tanah, menyiram tanaman, dan memangkas daun membutuhkan kesabaran.



Tidak ada hasil instan.



Justru di situlah letak kenikmatannya.



Banyak penelitian menunjukkan bahwa berkebun mampu menurunkan tingkat stres, mengurangi kecemasan, bahkan meningkatkan kesejahteraan psikologis.



Saat seseorang berinteraksi langsung dengan alam, perhatian berpindah dari tekanan hidup menuju proses pertumbuhan yang berlangsung perlahan.



6. Membungkus Hadiah atau Membuat Kerajinan Tangan



Daripada membeli kemasan siap pakai, Anda mungkin masih melipat kertas hadiah sendiri, membuat kartu ucapan, atau menghiasnya dengan sentuhan pribadi.



Aktivitas kreatif semacam ini memberi rasa keterhubungan yang lebih dalam.



Dalam psikologi positif, memberikan waktu dan perhatian pada sebuah hadiah sering kali lebih bermakna dibanding nilai materi hadiah itu sendiri.



Penerima pun biasanya dapat merasakan bahwa ada usaha dan perhatian yang dituangkan ke dalamnya.



7. Memperbaiki Barang Sebelum Membeli yang Baru



Di era konsumsi cepat, banyak orang langsung mengganti barang yang rusak.



Namun, sebagian lainnya masih mencoba memperbaiki kursi yang goyah, menjahit pakaian yang sobek, atau merekatkan benda yang retak.



Kebiasaan ini mencerminkan pola pikir yang lebih sabar dan tidak tergesa-gesa.



Psikologi melihat bahwa orang dengan orientasi jangka panjang cenderung lebih menghargai proses, keberlanjutan, dan penggunaan sumber daya secara bijaksana.



Selain menghemat biaya, memperbaiki barang juga memberikan rasa puas karena berhasil mengembalikan fungsi sesuatu yang hampir dibuang.



Mengapa Aktivitas Manual Terasa Menenangkan?



Otak manusia sebenarnya tidak dirancang untuk terus-menerus menerima rangsangan cepat.



Notifikasi, media sosial, dan aliran informasi tanpa henti dapat membuat perhatian mudah terpecah.



Sebaliknya, aktivitas manual mengajak kita memperlambat ritme.



Gerakan tangan yang berulang, fokus pada satu pekerjaan, dan hasil yang muncul secara bertahap membantu menenangkan sistem saraf. Kondisi ini sering disebut sebagai keadaan flow, yaitu ketika seseorang begitu larut dalam aktivitas sehingga lupa pada tekanan di sekitarnya.



Flow tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga berkontribusi terhadap kebahagiaan dan kepuasan hidup.



Hidup Lambat Bukan Berarti Tidak Produktif



Sering kali, gaya hidup lambat disalahartikan sebagai kemalasan atau kurang ambisi.



Padahal, konsep slow living bukan berarti melakukan semuanya dengan lambat. Intinya adalah memilih kapan harus bergerak cepat dan kapan menikmati proses.



Seseorang tetap bisa sukses, produktif, dan menggunakan teknologi, tetapi tetap menyediakan ruang untuk aktivitas yang memberi makna secara emosional.



Menulis jurnal, memasak, berkebun, atau menyeduh kopi secara manual mungkin terlihat sederhana. Namun, kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang membantu banyak orang merasa lebih hadir dalam hidup mereka.



Penutup



Kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan yang patut disyukuri. Namun, tidak semua hal harus dipercepat.



Jika Anda masih senang menulis dengan tangan, memasak dari nol, berkebun, merawat barang sendiri, atau menikmati ritual-ritual sederhana lainnya, jangan buru-buru menganggapnya sebagai kebiasaan kuno.



Dari sudut pandang psikologi, kebiasaan tersebut justru bisa menjadi tanda bahwa Anda menghargai kualitas pengalaman, mampu menikmati proses, dan tidak selalu terjebak dalam budaya serba instan. Di dunia yang semakin cepat, kemampuan untuk memperlambat langkah sesekali mungkin merupakan salah satu bentuk kemewahan yang paling berharga.

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