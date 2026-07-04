4 Zodiak yang Hobi Bermain Dating Apps Saat Gabut, Tim No Baper dan Tidak Mau Diajak Kencan

JawaPos.com-Beberapa zodiak gemar menggunakan dating apps di waktu-waktu senggang mereka.

Namun, saat sudah tiba waktu bertemu, mereka justru mengurungkan niatnya. Ada pula yang memang tidak memiliki keinginan kuat untuk mengeluarkan usaha lebih untuk menjalin hubungan asmara.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (4/7) berikut empat zodiak yang main dating apps hanya untuk iseng dan tidak pernah baper.

Taurus

Taurus tidak perlu terlalu memikirkan bagaimana kesan yang anda berikan karena kapan saja anda bisa menghentikan percakapan kapan saja. Pada akhirnya anda terlalu sibuk memikirkan kemungkinan terburuk dan kehilangan kesempatan untuk berkencan.

Gemini

Gemini bisa sangat antusias mengobrol dengan seseorang. Namun di hari berikutnya, orang tersebut bahkan tidak lagi terlintas di dalam pikiran anda. Anda hanya mengikuti kata hati dan tidak ingin memaksakan hubungan yang terasa tidak alami.

Leo

Leo tidak malu mengakui bahwa anda menikmati perhatian dari orang lain. Pujian dan validasi yang mereka berikan membuat anda merasa dihargai, sehingga saling berkirim pesan menjadi aktivitas yang menghibur. Anda tidak akan mengajak bertemu kecuali benar-benar yakin bahwa orang tersebut sangat istimewa.

Virgo