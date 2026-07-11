9 Hal yang Membuat Pria Terlihat Semakin Buruk dan Melelahkan bagi Pasangannya, Simak!

Ilustrasi pasangan yang kurang harmonis (pexels)

JawaPos.com - Setiap hubungan asmara pasti menghadapi tantangan. Namun, bukan hanya masalah besar yang dapat mengikis keharmonisan hubungan.

Kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali justru sering menjadi penyebab utama pasangan merasa lelah secara emosional.

Tanpa disadari, ada sejumlah sikap yang membuat seorang pria terlihat semakin buruk di mata pasangannya, meskipun awalnya hubungan dipenuhi cinta dan komitmen.

Dalam sebuah hubungan yang sehat, rasa hormat, komunikasi yang terbuka, dan tanggung jawab emosional menjadi fondasi utama.

Ketika salah satu pasangan terus mengabaikan aspek-aspek tersebut, hubungan perlahan kehilangan rasa aman dan kenyamanan.

Akibatnya, pasangan bukan hanya merasa kecewa, tetapi juga mulai mengalami kelelahan emosional karena harus terus menghadapi pola perilaku yang sama.

Banyak pria mengira bahwa hubungan akan tetap berjalan baik selama tidak terjadi perselingkuhan atau konflik besar.

Padahal, sikap seperti tidak mau mendengarkan, menghindari tanggung jawab, atau menganggap remeh perasaan pasangan dapat memberikan dampak yang sama besarnya terhadap kualitas hubungan.

Mengenali perilaku-perilaku ini bukan bertujuan untuk menyalahkan satu pihak, melainkan sebagai bahan refleksi agar hubungan dapat berkembang menjadi lebih sehat.

Ketika kedua pasangan sama-sama bersedia memperbaiki diri, hubungan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dalam jangka panjang.

Dirangkum dari laman Your Tango, berikut sembilan hal yang dapat membuat seorang pria terlihat semakin buruk dan melelahkan bagi pasangannya.

1. Tidak Mau Mendengarkan dengan Sungguh-sungguh Komunikasi yang baik tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang kemampuan mendengarkan.

Pria yang sering mengabaikan cerita pasangan, memotong pembicaraan, atau terlihat tidak tertarik saat pasangannya berbicara dapat membuat perempuan merasa tidak dihargai.